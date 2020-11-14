С 00:00 субботы, 15 октября, на территории Украины вступил в силу карантин выходного дня, против которого активно протестовали рестораторы и другие предприниматели.

Согласно распоряжению Кабинета министров, на выходных запрещается:

Работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других развлекательных учреждений (разрешено обслуживание на вынос);

Работа вещевых рынков;

Работа салонов красоты;

Проведение массовых мероприятий (кроме тех, что связаны с кино- и видеосъемкой);

Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Продолжат работу в этот период:

Продуктовые магазины (включая супермаркеты, где 60% товарных рядов занято продуктами), а также продуктовые рынки;

Автозаправочные станции (без зон питания) и СТО;

Аптеки и ветеринарные аптеки;

Банки и инкассаторы;

Почта (в том числе и "Новая почта");

Транспорт.

Данные правила, согласно решению правительства, распространяются на всю территорию страны и продлятся до 00:00 понедельника. Ожидается, что карантин выходного дня будет действовать на выходных на протяжении по меньшей мере трех недель.

Однако будут ли соблюдать предписания Кабмина "на местах" пока неизвестно. Уже известно, что власти ряда городов, в частности Львова, Тернополя, Славянска и других, взбунтовались против такого вида локдауна, заявляя, что он ставит под угрозу существование малого бизнеса.

Среди предпринимателей также зреет настоящий бунт - некоторые рестораторы открыто предлагают саботировать запрет Кабмина и продолжать работать в выходные дни.

Ранее мы рассказывали о том, как правоохранители будут следить за соблюдением карантина в Киеве и наказывать нарушителей.