Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали, что Украина сможет получить первую партию зарегистрированной вакцины от короанвируса во втором квартале 2021 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на председателя офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта.

По словам представителя ВОЗ, Украина получит препарат в рамках программы глобального доступа к вакцинам от Covid-19 (COVAX), созданной Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

"Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования. Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - сказал Хабихт .

Он не уточнил, идет ли речь о препарате немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Но он отметил, что каждая страна получить вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. В ВОЗ это называют "справедливым распределением", которое позволит придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании по вакцинации от вируса.

"Партия, покрывающая 20% населения страны, скорее всего, будет распределена среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилых людей и лиц, страдающих заболеваниями", - добавил председатель офиса ВОЗ в Украине.

По его данным, Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года.

"Вакцина будет поставляться партиями. И первая партия будет в количестве, равном три процента населения, это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.

Он полагает, что Украина имеет право получить вакцины, которые полностью будут оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью COVAX. Хабихт подчеркнул, что окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже после утверждения советом GAVI.

"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - подытожил представитель ВОЗ.

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