Лукашенко заявил, что через пять лет может уйти с поста президента, и пообещал не делать сына преемником
Президент Беларусии Александр Лукашенко не собирается занимать эту должность еще 20 лет или организовывать преемственность власти для своих сыновей.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом - Ред.). Мне кажется, запишите, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить", - заявил Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко сомневается, что его сыновья займут должность президента страны в качестве его преемников.
"Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один! Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - сказал он.
Напомним, в ходе общения с журналистами 13 ноября Александр Лукашенко жестко высказался в адрес Зеленского.
Также Лукашенко заявил, что "любая цветная революция" способствует падению экономики страны и делает ее слабее.