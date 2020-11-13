Президент Беларусии Александр Лукашенко не собирается занимать эту должность еще 20 лет или организовывать преемственность власти для своих сыновей.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом - Ред.). Мне кажется, запишите, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить", - заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко сомневается, что его сыновья займут должность президента страны в качестве его преемников.

"Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один! Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - сказал он.

Напомним, в ходе общения с журналистами 13 ноября Александр Лукашенко жестко высказался в адрес Зеленского.

Также Лукашенко заявил, что "любая цветная революция" способствует падению экономики страны и делает ее слабее.