Власти Запорожья рассказали о новых карантинных правилах. Фото: Facebook

В отличие от некоторых взбунтовавшихся городов, в Запорожье власти собираются соблюдать карантин выходного дня. Мэр города Владимир Буряк рассказал, какие ограничения будут действовать в субботу и воскресенье согласно решению Кабмина и областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом градоначальник написал в Facebook.

Буряк напомнил, что карантин выходного дня действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В это время запрещается:

  • работа общепита, кроме доставки и на вынос;
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • деятельность фитнес-центров, спортзалов, бассейнов;
  • работа магазинов, кроме продуктовых;
  • прием посетителей в учреждениях бытового обслуживания;
  • деятельность учреждений культуры и проведения любых культурно-массовых мероприятий.

Будут работать с соблюдением карантинных требований:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки;
  • рынки на открытом пространстве;
  • зоомагазины;
  • автозаправки (без зон питания), СТО;
  • почта и другие компании, предоставляющие услуги по доставке посылок, документов и тому подобное;
  • банки (согласно своим графикам работы).

Мэр добавил, что в будни кафе, рестораны и бары смогут продлить свою работу  до 22:00 с четким соблюдением требований карантина. Общественный транспорт продолжает работать и перевозить пассажиров исключительно по количеству мест для сидения и в масках.

Кроме того, с понедельника в Запорожье возобновляются занятия в школах для всех учащихся. Детские сады работают с соблюдением всех карантинных требований.

Скриншот из Фейсбук Владимира Буряка

Между тем Луцкий горсовет готовит в суд иск по поводу постановления Кабмина о карантине выходного дня.

А власти Житомира решили не соблюдать этот карантин.

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