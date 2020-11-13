В отличие от некоторых взбунтовавшихся городов, в Запорожье власти собираются соблюдать карантин выходного дня. Мэр города Владимир Буряк рассказал, какие ограничения будут действовать в субботу и воскресенье согласно решению Кабмина и областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом градоначальник написал в Facebook.

Буряк напомнил, что карантин выходного дня действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В это время запрещается:

работа общепита, кроме доставки и на вынос;

работа торгово-развлекательных центров;

деятельность фитнес-центров, спортзалов, бассейнов;

работа магазинов, кроме продуктовых;

прием посетителей в учреждениях бытового обслуживания;

деятельность учреждений культуры и проведения любых культурно-массовых мероприятий.

Будут работать с соблюдением карантинных требований:

продуктовые магазины;

аптеки;

рынки на открытом пространстве;

зоомагазины;

автозаправки (без зон питания), СТО;

почта и другие компании, предоставляющие услуги по доставке посылок, документов и тому подобное;

банки (согласно своим графикам работы).

Мэр добавил, что в будни кафе, рестораны и бары смогут продлить свою работу до 22:00 с четким соблюдением требований карантина. Общественный транспорт продолжает работать и перевозить пассажиров исключительно по количеству мест для сидения и в масках.

Кроме того, с понедельника в Запорожье возобновляются занятия в школах для всех учащихся. Детские сады работают с соблюдением всех карантинных требований.

Между тем Луцкий горсовет готовит в суд иск по поводу постановления Кабмина о карантине выходного дня.

А власти Житомира решили не соблюдать этот карантин.