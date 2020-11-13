В Запорожье с понедельника ученики всех классов пойдут в школы, а рынкам на выходных разрешили не закрываться
В отличие от некоторых взбунтовавшихся городов, в Запорожье власти собираются соблюдать карантин выходного дня. Мэр города Владимир Буряк рассказал, какие ограничения будут действовать в субботу и воскресенье согласно решению Кабмина и областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом градоначальник написал в Facebook.
Буряк напомнил, что карантин выходного дня действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
В это время запрещается:
- работа общепита, кроме доставки и на вынос;
- работа торгово-развлекательных центров;
- деятельность фитнес-центров, спортзалов, бассейнов;
- работа магазинов, кроме продуктовых;
- прием посетителей в учреждениях бытового обслуживания;
- деятельность учреждений культуры и проведения любых культурно-массовых мероприятий.
Будут работать с соблюдением карантинных требований:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- рынки на открытом пространстве;
- зоомагазины;
- автозаправки (без зон питания), СТО;
- почта и другие компании, предоставляющие услуги по доставке посылок, документов и тому подобное;
- банки (согласно своим графикам работы).
Мэр добавил, что в будни кафе, рестораны и бары смогут продлить свою работу до 22:00 с четким соблюдением требований карантина. Общественный транспорт продолжает работать и перевозить пассажиров исключительно по количеству мест для сидения и в масках.
Кроме того, с понедельника в Запорожье возобновляются занятия в школах для всех учащихся. Детские сады работают с соблюдением всех карантинных требований.
Между тем Луцкий горсовет готовит в суд иск по поводу постановления Кабмина о карантине выходного дня.