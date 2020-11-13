Сеть фитнес-клубов "Спортлайф", которая намеревалась продолжить работу на уик-энд, несмотря на карантин выходного дня, передумала. Руководство, видимо, все же решило соблюдать правительственное постановление о карантине.

Как писала "Страна", сеть фитнес-клубов сделала рассылку с предложением подписать петицию против карантина на выходные. Однако вечером 13 ноября "Спортлайф" разослал клиентам сообщения о том, что в субботу и воскресенье он работать не будет.

"Извини! Нас закрыли в сб-вс!" - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала об эпопее с "Эпицентром". Сеть строительных супермаркетов тоже поначалу решила работать в карантинные дни. Однако после реакции МВД, которое пригрозила наказанием, "Эпицентр" объявил, что на выходных будут работать в онлайн-режиме.