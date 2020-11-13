Трехстороннее заявление по Карабаху не касается политического урегулирования конфликта - Пашинян
По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявление Баку, Еревана и Москвы по Нагорному Карабаху является документом о прекращении военных действий, а не о политическом регулировании конфликта.
Об этом глава армянского правительства заявил в эфире Общественного телевидения в пятницу, 13 ноября.
"Это документ о прекращении военных действий. И это не документ политического урегулирования. Есть термины, предложения (в заявлении - Ред.), которые должны интерпретироваться и получить политическое содержание", - сказал Пашинян.
Премьер Армении добавил, что обсуждение подписанного им заявления "только должно начаться".
"Это будут обсуждения дипломатического характера и продлятся очень долго. Основной формат обсуждения будет внутри правительства", - сказал глава правительства.
В то же время Пашинян отметил, что не слышал каких-либо предложений внутри Армении, в том числе и со стороны оппозиции, о разрыве заявления.
"Да, мы можем просто взять и разорвать эту бумагу, но должны также иметь представления о последствиях. Это значит, что мы возвращаемся к ситуации до подписания", - сказал премьер Армении.
Напомним, в ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.
Документ также закрепил передачу ряда регионов Карабаха Азербайджану. Кроме того, заявлением закреплено функционирование российско-турецкого мониторингового центра.