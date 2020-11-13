Из-за карантина выходного дня "Новая почта" изменит режим работы
В связи с карантином выходного дня, который вступает в силу уже в ночь на субботу, отделения "Новой почты", которые расположены в торгово-развлекательных центрах, работать по субботам и воскресеньям не будут.
Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе компании.
Так, закрытыми на выходных будут следующие отделения:
- Отделение №8 в городе Бердичев Житомирской области
- Отделение №2 в городе Староконстантинов Хмельницкой области
- Отделение №2 в городе Покров Днепропетровской области
- Отделение №19 в городе Кропивницкий
- Отделение №10 в городе Северодонецк Луганской области
- Отделение №10 в городе Бердянск Запорожской области
- Отделение №35 в городе Ровно
- Отделение №164 в городе Киеве
- Отделение №13 в городе Белая Церковь Киевской области
"Подчеркиваем, что посылки, заказанные в эти отделения, вы можете забрать в будние дни согласно графику работы вашего отделения. Кроме того, вы можете переадресовать свои отправления на любое удобное для вас отделение", - отметили в компании.
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