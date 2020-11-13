В связи с карантином выходного дня, который вступает в силу уже в ночь на субботу, отделения "Новой почты", которые расположены в торгово-развлекательных центрах, работать по субботам и воскресеньям не будут.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Так, закрытыми на выходных будут следующие отделения:

Отделение №8 в городе Бердичев Житомирской области





Отделение №2 в городе Староконстантинов Хмельницкой области





Отделение №2 в городе Покров Днепропетровской области





Отделение №19 в городе Кропивницкий





Отделение №10 в городе Северодонецк Луганской области





Отделение №10 в городе Бердянск Запорожской области





Отделение №35 в городе Ровно





Отделение №164 в городе Киеве





Отделение №13 в городе Белая Церковь Киевской области

"Подчеркиваем, что посылки, заказанные в эти отделения, вы можете забрать в будние дни согласно графику работы вашего отделения. Кроме того, вы можете переадресовать свои отправления на любое удобное для вас отделение", - отметили в компании.

Ранее "Страна" рассказывала о том, какие заведения закроются и что продолжит работать во время карантина выходного дня в Украине.

Ранее мы писали, что Кабмин рекомендовал почтовым компаниям ввести "часы для пенсионеров" с 10:00 до 12:00.