Заседание фракции "Слуга народа", которое должно пройти в понедельник, 16 ноября, перед пленарным заседанием Рады во вторник, находится под угрозой срыва из-за большого количества зараженных коронавирусом нардепов.

Об этом в пятницу, 13 ноября, "Стране" сообщил источник во фракции.

По его словам, сейчас в чате "слуг" идет "перекличка", кто сможет прийти на заседание фракции.

"Нам нужно собраться, дела давят, хотели бы послушать на фракции отчет премьера по поводу карантина. До сих пор никто так и не понял его эффективность. Мажоритарщикам просто головы сносят за этот карантин на местах, мы уже премьеру 5-6 коллективных обращений сделали. Сейчас идет перекличка, кто сможет прийти на заседание. У нас много больных во фракции. Минимум 10 новых за последнюю неделю, а есть еще те, кому очень плохо, которые находятся в больнице. Например, Владислав Бородин и Александр Мережко. Также нам нужно обсудить ситуацию с ФОПами, бюджет и много всего, а тут прямо мор какой-то начался", - заявил источник.

Напомним, ранее пресс-служба Верховной Рады обнародовала черновик повестки рабочей недели, из которой можно сделать вывод, что заседания парламента запланированы на период с 17 по 20 ноября.

Также "Страна" разбиралась, почему Банковая выступает за карантин в парламенте.