На фоне новых антирекордов по инфицированию коронавирусом в масштабах всей Украины болезнь косит и ряды футболистов. ПЦР-тесты, взятые в пятницу утром у членов сборной Украины, дали положительные результаты.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Игроков и сопровождающих лиц протестировали в немецком отеле Steinberger Grand Hotel, куда они поселились перед матчем со сборной Германии (он должен состояться 14 ноября в Лейпциге в рамках турнира Лиги наций).

Инфицированными оказались четыре спортсмена - Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук - и менеджер сборной Вадим Комардин. Те, у кого обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных номерах. Остальные члены команды приняли участие в предматчевой тренировке.

В субботу около 14:00 по киевскому времени в отеле будет проведено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Ранее "Страна" писала, что перед недавней игрой с "Шахтером" Сovid-19 выкосил нескольких игроков "Динамо".

Мы также сообщали, что матч Украины и Польши 11 ноября решили провести при пустых трибунах из-за пандемии.