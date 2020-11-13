Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук, который решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня, рассказал "Стране", как у него возникла такая идея.

"Идея про создания "Братства лысых" появилась после того, как начались разговоры, что правительство может ввести карантин выходного дня. Мы решили идти сразу по двум путям. Это регистрация религиозной организации и протесты. Пока мы с другими предпринимателями пытались донести к власти свое виденье относительно карантинных ограничений, мои юристы и адвокаты занялись регистрацией религиозной организации", - сказал предприниматель.

По его словам, на акции протеста возле Тернопольского облсовета он и другие предприниматели пытались донести властям, что "локдаун выходного дня не улучшит эпидемиологическую ситуацию, но при этом убьет бизнес".

"Если водить карантин, то на две недели полного локдауна, закрываются все и даже "Эпицентр". Но вечером появилось постановление Кабмина, и мы поняли, что нас не услышали. После этого было принято решение двигаться по пути создания религиозной организации", - заявил Ковальчук.



Он рассказал, что четыре года назад со своими партнерами открыл филиал международного клуба "Лысых", поэтому сейчас они решили продолжить тему "братства лысых".



"По состоянию на сегодня мы еще в процессе регистрации. В Украине этот регистрация религиозной организации занимает от трех до шести месяцев. Завтра мы будем работать со ссылкой на 35-ю статью Конституции, которая говорит про свободное вероисповедание. Также у нас есть протокол собрания основателей, который подтверждает, что организация уже создана. У нас уже есть свои верующие, которые имеют право собираться. У входа в ресторан мы положим книгу регистрации, в которой каждый должен будет зарегистрироваться как прихожанин нашей религиозной организации", - поделился Ковальчук.

Предприниматель отметил, что с ним уже связались несколько рестораторов из других городов.



"Они хотят открывать "епархии" в своих городах. Мы готовы зарегистрировать всех желающих. Мы не стараемся заниматься богохульством. Таким образом мы хотим показать, что власть делает нелогичные и неадекватные действия. В ответ на свои действия власть получает неадекватный результат. Мы не собираемся уклоняться от уплаты налогов или получать льготы на коммунальные услуги", - заверил Ковальчук.

Напомним, мэр Тернополя Сергей Надал, который уже переболел Covid-19, заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства.

Ранее "Страна" разбиралась, что изменит карантин выходного дня в Украине, который начинает действовать уже этой ночью.