Министерства иностранных дел Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию повлиять на т.н. "ЛДНР", чтобы те открыли КПВВ в Золотом и Счастье. Пропуск граждан через новые пункты не осуществляется, хотя Украина открыла границу.

Документ под названием "Совместное заявление Министерства иностранных дел и набережной Орсе о новых переходах на линии соприкосновения на востоке Украины" опубликован на сайте немецкого МИД.

В начале заявления сказано, что Германия и Франция приветствуют завершение строительства двух новых переходов на линии соприкосновения, вместе с которыми вдоль линии соприкосновения теперь будет семь КПВВ.

"Таким образом, Украина выполняет свои обязательства, которые Россия, Украина, Франция и Германия согласовали в нормандском формате в выводах парижского саммита 9 декабря 2019 года. Украина создала условия для улучшения условий на пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины", - отметили в МИД двух стран.

После этого дипломатические ведомства призвали Россию и сепаратистов "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области.

"Тысячи людей, посещающие врачей, получающие пенсионные пособия или желающие повидаться со своими близкими, в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения. Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, расколы не должны расширяться. Несмотря на договоренность в Трехсторонней контактной группе, сепаратисты не выполнили свои обязательства по открытию пунктов пропуска в Золотом и Счастье 10 ноября. Мы призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей", - заявили во Франции и Германии.

В конце документа стороны заверили, что по-прежнему привержены цели полного выполнения договоренностей, достигнутых на саммите 9 декабря 2019 года.

Между тем, по данным Госпогранслужбы, несмотря на то, что Украина объявила об открытии всех пунктов пропуска на Донбассе с 10 ноября, граждане могут пересечь линию разграничения только в двух - на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

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