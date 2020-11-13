Опубликованное на сайте петиций президенту 10 ноября прошение об отмене карантина выходного дня набрало необходимое для рассмотрения количество голосов. По состоянию на 19:50 13 ноября документ поддержал уже 25 141 человек.

Авторы петиции считают введение карантина выходного дня нарушением конституции и цитируют основной закон страны.

"Согласно статье 64 Конституции Украины конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины; в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - говорится в петиции.

Авторы прошения просят:

Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить! Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени. При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти. Проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 996 от 03.11.2010, в частности по установлению карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий.

После того как петиция набрала 25 000 подписей, ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что во время карантина выходного дня в 7 городах Украины пройдут выборы мэра.

Также мы сообщали, что мэр Львова Садовой объявил субботы и воскресенья рабочими, чтобы не соблюдать карантин выходного дня.