Петиция президенту об отмене карантина выходного дня набрала нужное для рассмотрения число голосов
Опубликованное на сайте петиций президенту 10 ноября прошение об отмене карантина выходного дня набрало необходимое для рассмотрения количество голосов. По состоянию на 19:50 13 ноября документ поддержал уже 25 141 человек.
Авторы петиции считают введение карантина выходного дня нарушением конституции и цитируют основной закон страны.
"Согласно статье 64 Конституции Украины конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины; в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - говорится в петиции.
Авторы прошения просят:
- Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!
- Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.
- При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти.
- Проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 996 от 03.11.2010, в частности по установлению карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий.
После того как петиция набрала 25 000 подписей, ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее "Страна" писала о том, что во время карантина выходного дня в 7 городах Украины пройдут выборы мэра.
Также мы сообщали, что мэр Львова Садовой объявил субботы и воскресенья рабочими, чтобы не соблюдать карантин выходного дня.