Городская власть Луцка готовит иск в суд об отмене правительственного постановления о карантине выходного дня. Также Луцкий горсовет призвал правоохранительные органы проявить лояльность к предпринимателям.

Об этом пресс-служба Луцкого горсовета сообщила в Facebook.

В заявлении сказано, что городские власти ищут возможности для того, чтобы Луцк законно избежал карантина выходного дня, бизнесмены и предприятия могли нормально работать, а лучане - нормально жить и удовлетворять свои нужды. В горсовете отметили, что не принимали никаких дополнительных ограничительных решений.

"Луцкий городской совет готовит для представления исковое заявление в Киевский окружной административный суд об отмене постановления о карантине выходного дня, которое противоречит действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий", - говорится в посте.

13 ноября секретарь городского совета, и.о. городского главы Григорий Пустовит направил письма главам Национальной полиции и Управления патрульной полиции в Волынской области, в которых призвал не привлекать к ответственности предпринимателей и компании в случае нарушения ими постановления Кабмина о карантине.

Луцкие власти считают, что карантин выходного дня приведет к серьезным убыткам и проблемам для бизнеса, и так истощенного первой волной ограничений. Вместе с тем в заявлении сказано, что эффективность таких мер в снижении заболеваемости Covid-19 довольно сомнительна.

Ранее Пустовит направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом отменить решение карантине выходного дня.

Украинские города один за другим бунтуют против введенного карантина. Так, мэр Львова Садовой объявил субботы и воскресенья рабочими, чтобы его не соблюдать.

А власти Житомира приняли решение не вводить карантин выходного дня.