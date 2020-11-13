США вмешивались в выборы в других странах и "получили" результаты своих же "разработок". Таким образом о президентских выборах в США высказался белорусский лидер Александр Лукашенко во время сегодняшнего интервью журналистам из ближнего зарубежья.

Напомним, на днях Лукашенко уже комментировал проведение президентских выборов в США, назвав их издевательством над демократией. Также он добавил, что посмотрит, как ряд западных государств в этой ситуации будет требовать от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - заявил он.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня Лукашенко жестко высказался в адрес Зе, заявив, что он рискует скоро стать просто Зеленским, а не президентом.

Также мы сообщали, что Лукашенко допустил искусственное создание коронавируса и назвал его "ширмой для передела мира".