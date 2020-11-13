Бывшая кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала, который займется сбором доказательств преступлений действующей власти республики. Также оппозиционер пообещала амнистию силовикам, которые пойдут на захват Лукашенко и "членов его террористической группировки".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Тихановской в пятницу, 13 ноября.

"Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", - говорится в сообщении.

Тихановская добавила, что "международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией".

Активисты работают над системой фиксации и подтверждения свидетельств преступлений на платформе движения "Голос".

Отдельно для силовиков оппозиция запустит программу "Рапорт", которая дает возможность конфиденциально предоставить доказательства "преступных приказов" руководства республики.

"И пока в стране не восстановлен закон, единственный механизм принятия решений - голос большинства. Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления", - заявила оппозиционер.

Также Тихановская объявила о проведении "самого массового марша" с заявлением "Народного обвинения" белорусским властям 20 декабря.

Напомним, на последних протестах в Беларуси силовики задержали более тысячи сторонников оппозиции.

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