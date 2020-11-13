Президент Беларуси Александр Лукашенко во время четырехчасовой встречи с политическим обозревателям из нескольких стран заявил, что может закрыть границу для ввоза продукции с территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (Владимир) Путин упрекает в чем — что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече [спрашивает]: а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы, Украина, против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", — заявил Лукашенко на встрече с белорусскими и зарубежными журналистами.

На этой встрече с представителями СМИ белорусский лидер затронул много актуальных тем, включая и касающиеся Украины. Например, он жестко высказался в адрес президента Владимира Зеленского, так как тот за короткий срок умудрился катастрофически растерять доверие жителей к себе.

Также Лукашенко произнес монолог на тему цветных революций в странах бывшего СССР. Он отметил, что любая цветная революция способствует падению экономики страны и делает ее слабее.