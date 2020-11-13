В Нидерландах, в перерыве заседания суда по делу о катастрофе рейса MH17, произошла стычка в женском туалете. Участницами потасовки стали родственница одной из жертв и адвокат Олега Пулатова, подозреваемого в доставке в район кататсрофы ЗРК "Бук".

О происшествии сообщает нидерландская газета Leeuwarder Courant со ссылкой на адвоката Будевейна ван Эйка.

По словам ван Эйка, во время короткого перерыва его коллега Сабина тен Дуссхате повздорила с потерпевшей. Последняя позволила наговорила защитнице лишнего. По мнению ван Эйка, это стало следствием "излишне оскорбительных" и даже подстрекательских выражений в адрес адвокатов, которые допускают прокуроры.

Газета пишет, что тен Дуссхате так и не появилась на судебном заседании после потасовки. Судья заявил, что подобное обращение с адвокатами недопустимо.

Иск о крушении рейса MH17 все еще находится на предварительной стадии рассмотрения.

Как сообщала "Страна", в сентябре Пулатов заверил, что не причастен к запуску ракеты из ЗРК "Бук".

А в начале ноября суд выслушал подробные показания подозреваемого россиянина.