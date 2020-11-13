Александр Лукашенко довольно жестко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского во время сегодняшнего большого общения с журналистами.

Журналист телеканала "112 Украина" спросил Бацьку об отношении к тому, что Зеленский решил официально не называть Лукашенко президентом Беларуси.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему все к тому идет. Из 70 с лишним процентов он обвалился, вот недавно там... кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому, грубо скажу,- чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявил Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко допустил искусственное создание коронавируса и назвал его "ширмой для передела мира".

Также мы сообщали, что Лукашенко выступил против майданов, завив, что цветная революция делает государство слабее, а народ - беднее.