В Европе считают, что запрет на авиаперелеты оказался неэффективной мерой сдерживания пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на заявление еврокомиссара по транспорту Адины Валеан пишет РИА Новости.

"Мы не считаем запреты на полеты эффективными в сдерживании пандемии", - заявила Адина Валеан.

Так, Еврокомиссия в мае разрешила странам ЕС сохранять ограничения на перелеты, однако теперь рекомендовать продлевать эту меру ЕК не намерена, поскольку санитарные меры предосторожности при перелетах оказались более эффективными для контроля за распространением вируса.

Напомним, "Страна" писала о том, что в связи с пандемией коронавируса в Украине были разработаны новые рекомендации по авиаперелетам.

Также мы писали о том, что в начале октября Румыния закрыла авиасообщение с Украиной.