Герой повел себя совсем не по-геройски. Фото: Facebook/ emd.ck.ua

В Черкассах 17-летний юноша вызвал для себя бригаду скорой помощи. Когда та приехала к нему, он устроил скандал и применил к фельдшеру электрошокер.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок.

По словам Ирины, в свое время парень совершил в Черкассах геройский поступок - спас жизнь другого человека. Но медики "скорой" знают его не с очень хорошей стороны. Он часто вызывает специалистов экстренной службы как к своей бабушке, так и себе. Неоднократно врачи оказывали ему помощь, но после каждого обращения городской герой начинал бомбить жалобами на действия медиков всевозможные официальные линии, включая Кабинет министров, Офис президента и тому подобное.

12 ноября около 20:00 юноша вызвал "скорую". сказав, что у него боли в сердце. Он добавил, что накануне он перенес поражение током от электрошокера. 

На вызове 21-летняя фельдшер сделала ЭКГ и измерила пациенту давление. Медицинские манипуляции юноша сопровождал нецензурной лексикой. Жалобы парня не подтвердились. Поэтому медработник объяснила молодому человеку, что для госпитализации причин нет.

Тот начал спорить с медиком, а также своей бабушкой, разбрасывая все вещи, которые попадались под руку. При этом входные двери квартиры были закрыты, и фельдшер не могла выйти. Когда парень начал все крушить кулаками и вытащил электрошокер, девушка по-настоящему испугалась. Разбушевавшийся пациент ударил бабушку, а к фельдшеру применил электрошокер. Затем пообещал убить водителя скорой и разломать автомобиль.

Девушка сообщила диспетчеру о нападении и попросила помощи. Были вызваны Государственная служба охраны и полиция. В это время парень выбежал из квартиры. Бригада ждала помощи в автомобиле "скорой", пока неадекватный пациент прятался за гаражами.

Когда прибыли правоохранители, он сам к ним подошел и начал рассказывать, что он хотел напугать.

Сейчас фельдшер находится в кардиологическом отделении черкасской городской больницы №3. После нападения у нее произошло нарушение сердечного ритма, поднялось давление. При снятии ЭКГ девушка потеряла сознание. Последствия поражения электротоком она может чувствовать еще несколько дней.

Скриншот из Фейсбук ОЦЭМП и МК ЧОС

Бригады "скорой" нередко становятся жертвами насилия. Так, два года назад в Киеве мужчина с пистолетом напал на медиков скорой помощи, просивших его освободить дорогу.

А в Черноморске мужчина избил врачей "скорой", которые приехали к его матери.

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