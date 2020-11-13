В Черкассах 17-летний юноша вызвал для себя бригаду скорой помощи. Когда та приехала к нему, он устроил скандал и применил к фельдшеру электрошокер.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок.

По словам Ирины, в свое время парень совершил в Черкассах геройский поступок - спас жизнь другого человека. Но медики "скорой" знают его не с очень хорошей стороны. Он часто вызывает специалистов экстренной службы как к своей бабушке, так и себе. Неоднократно врачи оказывали ему помощь, но после каждого обращения городской герой начинал бомбить жалобами на действия медиков всевозможные официальные линии, включая Кабинет министров, Офис президента и тому подобное.

12 ноября около 20:00 юноша вызвал "скорую". сказав, что у него боли в сердце. Он добавил, что накануне он перенес поражение током от электрошокера.

На вызове 21-летняя фельдшер сделала ЭКГ и измерила пациенту давление. Медицинские манипуляции юноша сопровождал нецензурной лексикой. Жалобы парня не подтвердились. Поэтому медработник объяснила молодому человеку, что для госпитализации причин нет.

Тот начал спорить с медиком, а также своей бабушкой, разбрасывая все вещи, которые попадались под руку. При этом входные двери квартиры были закрыты, и фельдшер не могла выйти. Когда парень начал все крушить кулаками и вытащил электрошокер, девушка по-настоящему испугалась. Разбушевавшийся пациент ударил бабушку, а к фельдшеру применил электрошокер. Затем пообещал убить водителя скорой и разломать автомобиль.

Девушка сообщила диспетчеру о нападении и попросила помощи. Были вызваны Государственная служба охраны и полиция. В это время парень выбежал из квартиры. Бригада ждала помощи в автомобиле "скорой", пока неадекватный пациент прятался за гаражами.

Когда прибыли правоохранители, он сам к ним подошел и начал рассказывать, что он хотел напугать.

Сейчас фельдшер находится в кардиологическом отделении черкасской городской больницы №3. После нападения у нее произошло нарушение сердечного ритма, поднялось давление. При снятии ЭКГ девушка потеряла сознание. Последствия поражения электротоком она может чувствовать еще несколько дней.

Бригады "скорой" нередко становятся жертвами насилия. Так, два года назад в Киеве мужчина с пистолетом напал на медиков скорой помощи, просивших его освободить дорогу.

А в Черноморске мужчина избил врачей "скорой", которые приехали к его матери.