В эту пятницу, 13 ноября, во время 4 выпуска реалити "Холостяк" на телеканале СТБ украинская актриса Ксения Мишина попрощалась с Назаром Дзивульским и Ильей Рыбальченко.

Таким образом, за руку и сердце главной героини шоу остались бороться 6 участников: Евгений Ковтуненко, Александр Эллерт, Игорь Бабко, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко, Андрей Шатырко.

Этот эфир запомнился тем, что Мишина позвала всех мужчин на съемочную площадку, чтобы они воочию увидели, как проходят ее актерские будни. В павильоне предстояло снять несколько сцен: ссору и примирительный поцелуй, что не все участники восприняли лояльно.

На следующий день Мишина пригласила парней на турнир, где они отгадывали ответы на каверзные вопросы о ее жизни. Например, участникам нужно было вспомнить, что она больше всего не любит в мужчинах запах алкоголя, мечтает завести собаку породы бигль, любит арбузы и манго, зеленый чай, а ее любимая роль - Лидии Шефер из сериала "Крепостная". Победителем турнира стал 36-летний бизнесмен Евгений Ковтуненко. Он первым получил бутоньерку.

В этот день также отмечали день рождение Андрея Рыбака (по открытым данным в соцсетях, он родился 9 августа). Ксюша подарила имениннику торт, прикольную футболку и пригласила на свидание. Уже на следующий день паре предстояло проявить себя на экстремальном занятии по вейксерфингу. Свидание прошло настолько эмоционально, что Ксюша забыла вручить понравившемуся ей парню бутоньерку, зато наверстала упущенное на церемонии роз.

Одним из неприятных моментов шоу стало разоблачение 30-летнего моушен-дизайнера Назара Дзивульского. На пресс-конференции, куда Ксения пригласила также Игоря, Илью и Андрея выяснилось, что отец 8-летнего сына Платона написал отказ от своего сына, не помогал жене с воспитанием ребенка и признался мальчику в отцовстве только за месяц до проекта.

Назар Дзивульский со скандалом и позором покинул проект "Холостячка" 13.11.20

Экс-супруга Дзивульского Людмила записала видеообращение для Ксении, в котором рассказала, что их судьбы похожи. "Он бросил нас, когда Платону была неделя. С рождения ребенка он видел его раз 12. Сегодня он гордится им, а труда к этому не было приложено ни одного дня. Ни один день рождения он не провел с ним. Говорю, как перед Богом", - призналась Людмила.

Ребенок лишь подтвердил слова мамы. Он сказал, что "папа никогда не приходит на праздники и не дарит подарки".

На пресс-конференции некоторые участники признались, что им было бы сложно долго воздерживаться без секса, если бы они были в отношениях с Мишиной, а той, например, предложили контракт на полгода в другой стране. 33-летний Илья Рыбальченко сказал, что не смог бы выдержать долгую разлуку с любимой. Для зрителей откровением стало и то, что 23-летний Игорь Бабко занимался любовью в первый день начала проекта. Он назвал это "свободными отношениями", но Мишиной такие откровения парней не понравились.

29-летний певец Андрей Шатырко неожиданно для себя попал во френдзону актрисы. Соперники на проекте не раз замечали желание парня выделиться, всячески угодить Ксюше и заполнить собой все свободное пространство, однако в какой-то момент от подарков и внимания героине стало слишком приторно.

Что касается шоумена Александра Эллерта, то он успел реализовать полученный на прошлой неделе приз в виде "индивидуального свидания с Ксюшей в любое время". Любитель эпатажа выбрал для этого церемонию роз и подарил ей серьги, которые сделал своими руками. Ну, что сказать, мог себе позволить.

Напомним, сразу после выпуска "Холостячки" начинается ток-шоу "Как выйти замуж", в котором зрители могут вместе с участниками проанализировать наиболее интригующие или спорные моменты.

Напомним, каждая серия "Холостячки" выходит по пятницам, в 19:00. На прошлой неделе проект покинули трое участников: 29-летний спортсмен Артем Шепель, 40-летний фотограф Константин Скрипачук и 29-летний айтишник Сергей Кириенко. После второго выпуска из шоу ушел фотограф Владимир Оксамытный.

А первый выпуск покинули сразу четыре участника: пикапер Андрей Кушков, начальник радиостанции Павел Ковчег, учитель английского языка Дмитрий Адамов и бизнесмен Дмитрий Задворский.