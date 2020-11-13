Власти Житомира приняли решение не вводить карантин выходного дня, несмотря на отсутствие у местных чиновников таких полномочий.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил мэр города Сергей Сухомлин в своем Facebook.

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи", - заявил градоначальник.

По его словам, в условиях активного распространения коронавирусной болезни "2 дня локдауна на ситуацию не повлияют".

"По результатам: Covid переболели 16 человек из 40. Сразу приходит в голову, что официальная статистика несколько отличается от реалий", - отметил Сухомлин, добавив, что на следующей неделе ИФА-тесты пройдут все работники школ Житомира.

"Получив результаты будем решать как открывать старшие классы", - резюмировал мэр.

Ранее "Страна" сообщала, что мэры Ровно, Славянска, а также Каменец-Подольского заявили, что не будут вводить карантин выходного дня на этих выходных, 14-15 ноября. В свою очередь мэр Черкасс заявил, что новые ограничения создадут еще больший риск заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" разбиралась, что изменит карантин выходного дня в Украине, который начинает действовать уже этой ночью.