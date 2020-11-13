Карантин выходного дня, который будет действовать в Украине с 14 ноября, не повлияет на проведение второго тура местных выборов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, в воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов мэра пройдет в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Каменец-Подольском (Хмельницкая область) и Украинке (Киевская область).

Кроме того, в этот же день в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов.

"Влияет ли карантин "выходного дня" на повторное голосование? – Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - сообщили в ЦИК.

Также в Центризбиркоме уточнили, что во время второго тура местных выборов будут соблюдены правила безопасности с учетом сложной эпидемиологической ситуации. При входе на избирательный участок будут измерять температуру, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабинки для голосования. Для соблюдения дистанции будет нанесена разметка. Участки обеспечат дезинфицирующими средствами.

Напомним, "Страна" анализировала, каким будет второй тур выборов мэра города и кто в нем победит.

Также мы писали о том, что явка во втором туре местных выборов будет еще ниже, чем антирекордная в первом туре.