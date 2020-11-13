Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центра охраны здоровья" АО "Укрзализныця" начнут принимать больных с коронавирусной болезнью Covid-19. Такая договоренность была достигнута на встрече председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает сайт "УЗ".

В связи с изменениями Минздрав обязался обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных с коронавирусом. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы.

Кроме того, Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения "Укрзализныци" для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.

Недавно "Укрзализныця" получила полмиллиона защитных масок в рамках комплексной программы борьбы с эпидемией Covid-19. Также предприятием постоянно проводятся закупки всех необходимых защитных средств для железнодорожников и работников ведомственных учреждений здравоохранения.

Между тем, как писала "Страна", заразившийся президент Владимир Зеленский лечится в Феофании, что обходится бюджету в восемь тысяч грн ежедневно.

Также мы сообщали, что в октябре в Киеве закончились места в 17 больницах, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. И к их лечению привлекли оставшиеся пять из 22 больниц столицы.