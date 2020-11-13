Иран затягивает расследование крушения сбитого под Тегераном пассажирского самолета авиакомпании МАУ, в котором погибли 176 человек. Такое обвинение выдвинул заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии агентству Reuters.

По его словам, Иран не делится с украинской стороной информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве.

Представитель прокуратуры добавил, что Тегеран также отклонил призывы Киева по пожизненному заключению виновных в уничтожении украинского самолета.

"Максимальное наказание - пожизненное заключение, компенсационные выплаты пострадавшим и авиакомпаниям за разрушенный самолет. Эта наша позиция неприемлема для Ирана, но они ничего не делают, чтобы предоставить нам детали и факты для другой классификации преступления", - сказал Мамедов.

Как сообщалось, 8 января 2020 года украинский пассажирский самолет под Тегераном был сбит ракетой.

Напомним, ранее Мамедов заявил, что в Иране крушение самолета МАУ расследуют по статье "Неумышленное убийство", поэтому виновников могут посадить лишь на три года.

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