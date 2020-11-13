Несмотря на то, что Украина объявила об открытии всех пунктов пропуска на Донбассе с 10 ноября, пропуск граждан через линию разграничения на сегодня осуществляется только в двух - в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, по данным пограничников, с украинской стороны на Донбассе открыто семь КПВВ, они работают с 08:00 до 16:00. Впрочем, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области и "Новотроицкое" в Донецкой.

При этом пересечь линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое" можно дважды в неделю, в понедельник и пятницу, так как только в эти дни людей пропускают со стороны неподконтрольной территории.

Также пограничники приводят статистику за неделю:

в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно неподконтрольной территории Украины оформлен 821 человек, на выход - 1074 человека;

в КПВВ "Новотроицкое" на выезд оформлено 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд - 77 человек и 9 транспортных средств;

в КПВВ "Золотое" - 3 человека и в КПВВ "Счастье" - 11 человек были оформлены на выход, однако на неподконтрольной территори их не пропустили, и они вернулись;

в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Напомним, в т.н. "ЛНР" заявили, что не будут отрывать пункты пропуска "Счастье" и "Золотое" еще 9 ноября. Там обвинили украинскую стоону, что она не согласовала нюансы работы новых КПВВ.

Также мы писали о том, что в т.н. "ДНР" также заявили, что после 10 ноября продолжит работать только один пункт пропуска из четырех. Там пояснили, что это связано с негативной ситуацией с коронавирусом на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Кроме того, сообщалось, что Пушилин назвал открытие пропуска на Донбассе "циничным хайпом со стороны Зеленского".