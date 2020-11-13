Киев дополнил так называемый "план Кравчука" по реинтеграции Донбасса несколькими новыми пунктами. Новые положения, в частности, уточняют процесс передачи Украине контроля над границей с Россией.

Об этом в пятницу, 13 ноября, информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника, близкого к переговорам.

Так, источник рассказал о следующих пунктах уточненного Плана действий по Донбассу:

Передача контроля над границей

Внимание обращено на мониторинг со стороны ОБСЕ с целью обеспечения доверия к мероприятиям. Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей.

Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей. Этот контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству

Полная демилитаризация ОРДЛО

Демилитаризация включает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение, демобилизацию всех комбатантов со стороны пророссийских сил. Этот процесс будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

Предлагается создать специальное подразделение численностью до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ.

Внедрение модели переходного правосудия

Четкие правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека.

Принятие соответствующего законодательства должно синхронизироваться с отменой ряда указов президента России, в частности, об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО.

Возврат имущества владельцам

Возврат имущества украинским физическим и юридическим лицам, которому будет предшествовать проведение международного аудита нынешнего состояния активов. Такой возврат должен предшествовать всем остальным шагам в экономической плоскости, как и предусмотрено соответствующим решением СНБО Украины.

Отметим, что крупнейшим владельцем активов, которые были взяты под контроль в 2017 году властями непризнанных "республик", является украинский миллиардер Ринат Ахметов.

Ранее "Страна" подробно анализировала предыдущую версию плана реинтеграции Донбасса, который предложил Леонид Кравчук.

Напомним, 11 ноября представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что предложенный Украиной план противоречит Минским соглашениям, добавив, что позиция украинской стороны "может привести к очередному кризису в переговорах".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерения Киева взять границу с Россией под свой контроль до выборов на неподконтрольном Донбассе должны получить реакцию Германии и Франции.