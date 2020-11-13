Глава СБУ Иван Баканов назвал дискриминационными нормы законопроекта о реформировании службы, касающиеся сотрудников, у которых есть родственники с гражданством РФ. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть дискриминационные нормы в отношении кандидатов на службу и сотрудников, имеющих родственников с гражданством РФ.

Говоря юридическими терминами, это положение противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности и является необоснованным. Сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности.

С тем же успехом в ближайшей перспективе можем ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в Российской Федерации. Или даже пришивание звезд им на одежду", - заявил Баканов.

Отметим, что согласно предлагаемым изменениям в законодательство, на службу (работу) в Службу безопасности Украины не может быть принято лицо, близкие родственники которого (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) имеют гражданство (подданство) иностранного государства, признанного действующим законодательством государством-агрессором, или являются лицами без гражданства.

Также глава СБУ заявил, что "парламентариям хватит здравого смысла исправить собственные ошибки в предложенном законопроекте".

Напомним, минувшим летом Баканов заявил, что лицам, которые сотрудничают с государством-агрессором или имеют гражданство других государств должно быть на законодательном уровне запрещено участвовать в местных выборах в Украине 25 октября.

Отметим, что 18 января 2018 года Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом.