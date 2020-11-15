Глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что не исключает объявления в Украине полного локдауна.

Но утончил, что такой сценарий будет реализован в случае введения протокола сортировки больных Covid-19.

"Локдаун - он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - сказал Радуцкий.

"Страна" опросила медиков, насколько реальный сценарий "сортировки" больных Covid-19 в Украине и как они к этому относятся.

Ярослав Товстуха, врач Киевской клинической больницы №5:

"Насколько реальный, так называемый, итальянский сценарий? Да, мы близки к этому. Или близки, или входим уже в это дело.

Аппаратуры вроде бы и хватает, но кислород... Смысл держать автопарк, если нет топлива. Смысл закупать кучу аппаратуры, если не хватает банального кислорода. Очень плохо с кислородом, давление в сети не выше двух атмосфер. У нас уже были такие ситуации, не все время, но пару раз было.

Это серьезная морально-этическая нагрузка. Принять решение кому жить, а кому - умереть. Нашим людям приходится такое делать. Это очень серьезно. Врачи, которым нужно делать выбор - страдают. У них потом расшатываются нервные системы, они сами требуют психологической помощи. Это все ужасно, мы с этим сталкиваемся в реальности, когда кислорода не хватает на всех. Предотвратить катастрофу? Да, ради Бога. Дайте кислород, тогда можно избежать этих нехороших ситуаций".

Виктор Горай, старший фельдшер:

"Я не знаю, насколько реальна такая угроза, я могу сказать по своему отрезку, что у нас все нормально. Да, есть заболевшие, не спорю, но нет такого, чтобы приходилось делать выбор - кого спасать, а кого нет.

Но у нас ломаются машины, никто их не ремонтирует. Если еще машины поломаются - не будет вообще чем на вызовы выезжать. Никак не реагирует, министр об этом знает, он был у нас на подстанции. Машины старые, которые уже проработали по 15-16 лет. Есть также машины, которые не могут отремонтировать уже по несколько месяцев.

Естественно я негативно отношусь к такому методу, как "сортировка". Получается, что есть люди первого и второго сорта? Высокопоставленных будут кругом принимать, а обычных людей.

Это ж неправильно. Я не могу сказать даже, каким образом они будут это регулировать. Я слышал, что могут ввести "сортировку", но я в это не верю. В моей практике такого еще не было".

Евгения Менжулина, врач-инфекционист:

"Ситуация выбора между пациентами? Такого нет. Все равно каждому оказывается помощь. Даже понимая патовость ситуации, что-то рекомендуют и делают, пациенты не остаются без внимания.

Я понимаю, у вас перед глазами картинка из фильма, когда привозят больного, врач выходит и разводит руками, мол, езжайте обратно. Но такого нет, все равно объясняют пациентам и родственникам, что им делать. Типа отключают аппарат от одного пациента и подключают к другому.

Ну, это как в фильмах ужасов. Тот, кто бывал в стационаре - прекрасно знает, как это выглядит в реальности".

Иван Нескогуз, генеральный директор комунального предприятия Волынского областного фтизиопульмонологического центра:

"Думаю, что до итальянского сценария, когда выбирали между пациентами - не близко. У нас у многих есть коронавирус, который никак клинически не протекает. Люди его не чувствуют. Думаю, что пока про итальянский вариант говорить рано.

Если оперативно работать, то у нас еще есть резервы, просто нужно стараться, закатать рукава и работать. Такие большие города как Киев и Харьков, если там не принять жестких мер - такой сценарий может быть.

Если абстрагироваться от всего, то у нас был известный хирург - Николай Пирогов, специалист в военно-полевой хирургии. Когда наступает такое время, что нужно действительно выбрать, кто будет жить, а кто - нет, то действительно так действуют.

Но у меня другой вопрос.

Почему вообще таким образом ставят вопрос? Его не должно быть. У нас была возможность подготовиться. Они действуют, как пожарники: возник пожар - не знали, что он будет, хотя в этом случае, должны были предусмотреть и задействовать необходимые меры. Нужно было готовить больницы.

Возьмите нашу Волынскую область, были заявления, что у нас 80% должны быть подключены к кислороду, а по последней информации - у нас только 36% подключено к кислороду. То есть, фактически не подготовились. И сейчас делать заявления, выбирать кто умрет… Как по мне, это показывает несостоятельность подготовки.

Если действительно наступит такой период и медицина не справится - придётся так делать: выбирать кто буде жить, а кто не будет. Я недавно вышел из больницы, проходил лечение от коронавируса. Я лежал там, где была сломана точка подачи кислорода.

Хорошо, что мне он не понадобился, а если бы он мне был нужен? Если б был кислород, то человек выжил бы, а так он просто умрет.

Нужно сейчас сделать все возможное, чтобы не допустить до ситуации, когда придётся выбирать. Можно справиться, нужно подготовить медицинскую систему. В моей практике мы такого не допускали. Если нужно выбирать между пациентами - это катастрофа, иными словами это не описать. Зачем пугать людей?

Пускай что-то делают и может к такому дело не дойдет. Нужно больше работы над тем, что население у нас не до конца понимает, что нужно соблюдать правила карантина, дистанции, маски, антисептики. Также нужно вкладывать деньги в медицину, деньги найдутся - снять из дорог, еще откуда-то. Медицина должна быть сильной, все больницы должны быть оснащены - у нас власть этого пока не поняла".

Виктория Задорожная, директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины:

"Такая ситуация у нас может быть, учитывая, что у нас много людей не придерживаются протиэпидемиологических мер: дистанция, маски и санитайзеры.

Если все будет продолжаться - мы к этому дойдем. Если бы вы побывали 10 минут в инфекционных отделениях, где лечат больных от коронавируса, вы бы увидели, какой груз на медицинских работниках. Они не успевают, некуда уже ложить больных, много тяжелых больных. Так как чем больше людей болеют, тем больше будет "тяжелых" больных.

Сколько бы коек не было, если люди не будут оберегать себя сами - никаких коек не хватит.

Будет такое как в Италии - когда больных привозили, не хватало коек для помощи, врачей и аппаратов ИВЛ. Они были вынуждены оказывать помощь тем, кто имел больше перспектив выжить. Это не потому что они так хотели. Вот это самое страшное, что может быть, если люди и дальше будут так относиться к безопасности".