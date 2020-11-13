Пресс-служба Верховной Рады обнародовала "черновик" повестки рабочей недели парламента в сессионном режиме с 17 по 20 ноября. Судя по нему, народные депутаты не будут рассматривать законопроект спикера Дмитрия Разумкова, посвященный возвращению электронного декларирования.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил народный депутат от партии "Голос", первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Так, по словам Железняка, депутаты займутся следующими ключевыми законопроектами в грядущие дни:

Вторник, 17 ноября:

Постановление о надлежащей подготовке к карантину;

Отсрочка введения РРО;

Законопроект, посвященный решению вопроса с долгами "Укрнафты";

Зачет дополнительных 8,9 млрд грн в коронавирусный фонд.

Среда, 18 ноября:

Законопроект про криптовалюту;

Законопроект про систему общественного здоровья.

Четверг, 19 ноября:

Законопроект про внутренний водный транспорт;

Либерализация налогового законодательства;

Законопроект про СБУ (призванный сократить штат службы и разрешить ей инициировать проверки украинских телеканалов).

Пятница, 20 ноября:

Законопроект про формирование прожиточного минимума.

"Из интересного, пока нет в повестке "закона Разумкова", которым возвращают е-декларирование", - сообщил нардеп, добавив, что окончательная повестка будет сформирована после заседания Согласительного совета в понедельник, 16 ноября.

Напомним, после того как Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий. Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение. Свой законопроект также зарегистрировал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект президента Украины Владимира Зеленского 17-20 ноября.