В пятницу, 13 ноября, в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает события, которые привели к смерти белоруса Романа Бондаренко в Минске.



Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети Twitter.



"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что cпричинилы смерть Романа Бондаренко.

Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденные всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа ", - говорится в сообщении.



31-летний Роман Бондаренко был увезен людьми в гражданском, снимавшими символику оппозиции, а после доставлен избитым в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. В больнице, куда Роман поступил с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами, в течение нескольких часов ему делали операцию. Его состояние оценивалось как очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить у него один из тысячи. 12 ноября в 20:00 (в 19:00 по Киеву) молодой мужчина скончался.



Ранее "Страна" сообщала, что в Минске на акцию протеста вышли пенсионеры и медики. Активисты собрались на площади Независимости уже в шестой раз. Люди скандируют "Мы против насилия!".



Также напомним, что в конца августа мы писали об убийстве одного из протестующих во время летних беспорядков в Минске.