В Черногории запретили собираться группами больше четырех человек. Фото: Страна

С воскресенья, 15 ноября, в Черногории будет значительно ужесточен карантин. На территории всей страны будет ограничена работа магазинов и ресторанов, также вводится комендантский час.

Такое решение в пятницу, 13 ноября, приняло правительство Черногории.

Так, правила локдауна в Черногории, которые начнут действовать с 15 ноября, предусматривают:

  • Комендантский час с 21:00 до 05:00;

  • Запрет на работу магазинов и заведений общественного питания после 20:00;

  • Запрет на междугороднее пассажирское сообщение в выходные дни;

  • Запрет собираться группой больше четырех человек;

  • Запрет на проведение религиозных обрядов в присутствии прихожан.

Вчера Минздрав Черногории сообщил о выявлении 643 новых случаев коронавирусной болезни за сутки. Общее число больных с начала эпидемии выросло до 25 509, скончались 364 человека.

Черногория закрывается на локдаун с воскресенья. По всей стране будет действовать комендантский час. Скриншот: Правительство Черногории в Твиттере

Напомним, еще в начале лета власти Черногории официально объявили о том, что эпидемия коронавируса в стране благополучно преодолена и можно возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений. Однако уже в июле правительство снова ужесточило карантин.

Ранее "Страна" рассказывала о карантине выходного дня в Украине, который начинает действовать уже этой ночью.

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