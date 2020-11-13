Черногория закрывается на локдаун с воскресенья. Во всей стране будет действовать комендантский час
С воскресенья, 15 ноября, в Черногории будет значительно ужесточен карантин. На территории всей страны будет ограничена работа магазинов и ресторанов, также вводится комендантский час.
Такое решение в пятницу, 13 ноября, приняло правительство Черногории.
Так, правила локдауна в Черногории, которые начнут действовать с 15 ноября, предусматривают:
- Комендантский час с 21:00 до 05:00;
- Запрет на работу магазинов и заведений общественного питания после 20:00;
- Запрет на междугороднее пассажирское сообщение в выходные дни;
- Запрет собираться группой больше четырех человек;
- Запрет на проведение религиозных обрядов в присутствии прихожан.
Вчера Минздрав Черногории сообщил о выявлении 643 новых случаев коронавирусной болезни за сутки. Общее число больных с начала эпидемии выросло до 25 509, скончались 364 человека.
Напомним, еще в начале лета власти Черногории официально объявили о том, что эпидемия коронавируса в стране благополучно преодолена и можно возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений. Однако уже в июле правительство снова ужесточило карантин.
Ранее "Страна" рассказывала о карантине выходного дня в Украине, который начинает действовать уже этой ночью.