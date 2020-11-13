Более половины всех будущих вакцин от коронавируса уже зарезервированы богатыми странами, некоторые заказали по десятку доз на одного жителя.



Об этом сообщает со ссылкой на данные собранные исследовательским центром Global Health Innovation Center при Университете Дьюка (США) The Economist.

"Исследователи центра проанализировали сделки авансовых рыночных обязательств (advance market commitments, AMC), по которым происходит предзаказ еще неизготовленных вакцин", - сообщается в материале.

Как выяснилось, одна шестая из всех будущих вакцин от Covid-19 уже принадлежит США. На одного американца правительство заказало по три вакцины. Всего США закупит 1 млрд доз вакцин.

Больше всего вакцин в соотношении на одного гражданина предзаказала Канада – десять.

По предварительной информации, на наиболее перспективную вакцину, разработанную компаниями Pfizer-BioNTech, уже оформлено 600 млн заказов.



Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ может внести российскую вакцину Спутник V в список рекомендуемых. Указывается, ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от Covid-19 для использования в чрезвычайных ситуациях.



Также напомним, что вакцина Pfizer будет защищать от ковида на год меньше, чем российская Спутник V. Препарат производства РФ, по словам президента проекта "Здоровье нации" Дмитрия Еделева, может сформировать иммунитет на срок до двух лет.