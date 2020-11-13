В Хмельницком автобус наехал на двух школьников на пешеходном переходе, в результате чего 8-летняя девочка была госпитализирована с переломами. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом в пятницу, 13 ноября, информирует пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По данным полицейских, ДТП произошло сегодня около 08:00. Автобус "MAN" под управлением 36-летнего водителя наехал на 8-летнюю третьеклассницу и 9-летнего ученика четвертого класса, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по ул. Каменецкой.

"Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное дело по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 грн до 8500 грн) или исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, недавно в Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего травмы получили четверо взрослых и трое детей.

Ранее мы писали о том, как летом на автодороге Житомир-Черновцы возле села Ружичанка Хмельницкой области, произошло ДТП с участием двух грузовых микроавтобусов Mercedes Sprinter. В результате столкновения машин погибли три человека.