На Донбассе в период с марта по октябрь небоевые потери ВСУ составили 44 военных. Об этом в видеообращении заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, за 7 месяцев 2020 года небоевые потери в украинской армии достигли 979 человек: 276 из них погибли (44 смерти в зоне ООС), и 703 военных получили ранения или телесные повреждения.

Также Венедиктова отметила, что военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. В суд направлены 16 обвинительных актов.

Генпрокурор также сообщила, что в результате боевых действий на Донбассе в марте-октябре погиб 21 военный и 199 получили ранения.

Ранее "Страна" писала о том, что в рядах ВСУ зафиксировали двадцатую смерть от коронавируса.

Также мы сообщали, что на Донбассе в результате обстрела погибли двое бойцов ВСУ.