Украинские высшие учебные заведения и техникумы могут перейти на смешанную форму обучения уже с понедельника, 16 ноября.

С такой рекомендацией выступило министерство образования и науки Украины, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

"С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", - говорится в сообщении.

Письмо с рекомендациями уже было отправлено руководителям учебных заведений.

Напомним, ранее в Минобразования рекомендовали ВУЗам оставить студентов на дистанционном обучении с 15 октября до 15 ноября.

Также мы сообщали о том, как Киевский политехнический институт решил продлить "дистанционку" до конца семестра.