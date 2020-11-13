В Вашингтоне 14 ноября сторонники Трампа планируют большую акцию в его поддержку, требуя пересчета голосов.

Первое мероприятие, получившее название "Марш миллиона MAGA", соберет тысячи сторонников действующего президента, второй митинг называется "Остановить воровство" и последует за другими аналогичными демонстрациями, которые прошли по всей стране за последнюю неделю.

Обе группы пройдут от Белого дома к Верховному суду, требуя рассмотреть дела о фальсификациях.

"Марш миллионов" организовывает крайне правая группировка Proud Boys ("Гордые ребята"), созданная четыре года назад и замеченная в стычках с ультралевыми.

Но присоединяются к ней, похоже, далеко не только радикалы, а обычные американцы. И съезжаются в Вашингтон целыми группами из разных концов страны, из далеких глубинок.

Фаны Трампа завели страницы и группы в соцсетях. Одна из них, в Facebook, за пять дней с момента создания, 8 ноября, набрала около 36 тысяч поклонников, и их количество постоянно растет.

"Присоединяйтесь к нам на марше по улицам Вашингтона, округ Колумбия, для демонстрации поддержки президента Дональда Трампа, поддержки нашей великой республики и поддержки свободных и честных выборов. Дональд Трамп встал и боролся за американский народ. Пришло время встать за него и за нашу конституцию", - говорится в информации о группе.

Кто-то из членов группы пошутил, будет ли еда на марше, на что ему ответили: "Сомневаюсь, но будет много свободы".

У демократов заявляют, что демонстрации в поддержку Трампа не будут многочисленными. Сторонники действующего президента собираются доказать обратное.



"В Washington Post написали, что мало кто придет. Я действительно очень надеюсь, что мы докажем, что они неправы. Они не думают, что кто-то приедет на этот марш. ￼Я выезжаю в Вашингтон из Миссисипи, это 13 с половиной часов езды. Но я там буду, и нас много таких, кто съезжается из разных уголков страны, несмотря на огромные расстояния", - написал в группе Ченс Китченс.

Три подруги из Мичигана в бейсболках как у Трампа "Сделаем Америку снова великой" и в красных масках с фамилией Трампа запустили селфи из машины по дороге на столицу США.

Другие активистки пишут им напутствия: "Вперед, леди!", "Надерите им там задницы за Трампа!", "Будьте там острожны, мысленно с вами", "Девичья сила", "Так счастлив видеть людей, приезжающих со всей страны. Красная волна (цвет республиканцев, - прим. ред.) будет в Вашингтоне", "Молитвы и спасибо за то, что отстаиваете нашего президента и свободу".

Сторонники Трампа едут в Вашингтон из всех уголков страны. Эти три подруги уже отправились из Мичигана. Фото: Facebook

И таких сторонников, которые подтягиваются в Вашингтон, немало.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подтвердила СМИ, что город готовится к мероприятиям в поддержку Трампа, которые пройдут на выходных.