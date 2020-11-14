13 ноября в Москве объявили карантин на два месяца. Он продлится до окончания новогодних праздников и зимних каникул.

При этом пока ничего похожего на карантин выходного дня, как в Украине, не вводят и заведения полностью не закрывают.

В кафе и ресторанах ввели "комендантский час" - они будут работать до 23 часов (в Украине закрываются на час раньше). Закрыли детские комнаты в ТРЦ, студентов отправили на удаленку.

Самая обсуждаемая мера локдауна - отмена празднования Нового года и Рождества вне дома. Обычно в эти даты развлекательные заведения и общепит забиты под завязку. Встретить там праздники, а потом пойти гулять по столице съезжаются сотни тысяч россиян. Но в 2020 году такой возможности не будет. В связи с этим в соцсетях мэра Сергея Собянина уже прозвали "похитителем Рождества".

Отдельно москвичи критикуют столичные власти за слишком высокую "продвинутость". Теперь посещение московских кафе разрешено только по специальному QR-коду. Многие этому возмущались, но практический смысл мера все же имеет (если среди посетителей появляется заболевший коронавирусом, то все остальные об этом оповещаются).

Что касается остальной России, ограничения там отданы на откуп местной власти. Со столицей они схожи: масочный режим, учеба на дистанции, сокращение времени работы ресторанов. Но на фоне диджитализированной со всех сторон Москвы дела в провинции обстоят иначе.

На днях студент из деревни Омской области записал видеообращение к губернатору. Чтобы выходить на связь по Zoom с преподавателями вуза, он вынужден идти на край села и залезать на верхушку березы - только там ловит 3D. Именно невозможность учиться очно - ключевая претензия россиян к власти сейчас.

Одним из главных отличий осеннего локдауна в Москве от весеннего - отношение к нему людей. Если тогда мэра Собянина народ массово возненавидел, то сейчас люди начинают оттаивать. Ведь, судя по статистике, его меры работают и столица близка в тому, чтобы победить ковид.

"Страна" рассказывает подробнее, что представляет собой новый карантин в Москве, как живет сейчас столица и регионы России. Также мы сравниваем, чем их ограничительные меры отличаются от украинских.

Что ограничили в Москве

Московский локдаун ввели на один день раньше, чем карантин выходного дня в Украине. Но в России новые ограничения не вызвали ни протестов, ни особого недовольства в обществе.

Объясняется это в первую очередь тем, что все ключевые претензии москвичей в весенний карантин властью были учтены.

Главный укор - дистанционная учеба детей. Наиболее эмоционально по этому поводу выступали родители ребят из младших классов, так как перевод их на дистанционную обучению автоматически означал необходимость для родителей оставаться дома и брать на работе отпуска за свой счет. Отталкиваясь от этого, на осенне-зимний карантин власти - не только в Москве, но в почти везде по России - отправили учащихся средних и старших классов. То есть тех, чей возраст позволяет и находиться дома без родителей, и самостоятельно проходить программу.

Требования студентов учиться очно приняты к сведению не были. Их опять вернули к лекциям по Интернету. Власти объясняют это тем, что учащиеся вузов - уже взрослые люди, которые подвержены риску заражения ковидом. Их проездные билеты заблокированы.

Москвичей (особенно молодежь) весной-летом сильно возмущало закрытие парикмахерских, маникюрных салонов, финтес-центров, бассейнов. Власти учли и сейчас никак не ограничили сферу красоты и спорта.

В Москве, как в городах Украины, в первый локдаун от убытков страдала сфера услуг. Сейчас она продолжает работать, но с ограничениями. Кафе и рестораны в ближайшие два месяца не могут обслуживать с 23:00 до 6:00, в том числе в выходные. Заполняемость кинотеатров и спортивных стадионов не может превышать 25% зрителей.

Чтобы поесть в кафе, нужно зачекиниться - или отравить смс на специальный номер, или с помощью QR-кода. Смысл мероприятия: если гражданин заболевает, он опрашивается медиками, какие места посещал. Если в список попадает конкретный ресторан, система отправляет об этом уведомление всем, кто там ужинал.

В кинотеатрах сейчас не такое большое количество премьер, как раньше. Например, чтобы не провалиться в прокате, на весну перенес премьеру фильма "Чернобыль" Данилы Козловского. Самые кассовые фильмы, которые все же идут, стараются переносить в вип-залы, где билеты стоят в два раза дороже обычных.

Локдаун не отразился на работе продуктовых и вещевых рынков, транспорта, ТРЦ. Везде по закону нужно соблюдать масочно-перчаточный режим. Маски носят практически все горожане - без них и мало куда пускают, и штрафуют. Перчатки надевает примерно один человек из двадцати, но контролирующие органы особо не придираются.

Часть москвичей новый карантин огорчил невозможностью встретить Новый год и Рождество в ресторанах и ночных клубах. Мэр Москвы проводит целую информационную кампанию. В интервью по телевидению он напоминает, что эти праздники семейные, лучше всего их встречать дома, а не бродить по барам.

Власти опасались, что именно посиделки в общественных местах в новогоднюю ночь могут усилить волну ковида. В связи с чем и рубанули с плеча. При этом Сергей Собянин оправдывается, мол, он уведомил бизнес заранее, чтобы рестораны не продавали приглашения на вечеринки 31-го декабря и не закупали продукты.

Из-за за запрета тусовок вне дома мэра Москвы уже прозвали в соцсетях "Собянчем - похитителем Рождества" (по аналогии с мультиком "Гринч - похититель Рождества", - Ред.)

Но какой-то праздник все же будет. Храмы не закрыли свои двери для прихожан. А в туристических местах столицы сейчас оборудуют большие катки под открытым небом. В Москве появляется новогодняя иллюминация, которая создает праздничное настроение.

В регионах России карантин не особо отличается от московского. Много где даже не ограничена работа общепита. В крупных городах часть сотрудников с октября переведена на удаленку. Почти везде студенты и часть школьников на дистанционке.

При ознакомлении с комментариями россиян в соцсетях можно сделать вывод, что их ключевая претензия к власти - именно невозможность детей учиться очно. Причем в глубинках это не прихоть, а реальная проблема.

На днях СМИ растиражировали видеобращение студента - уроженца деревни Омской области. Парня перевели на дистанцию. Чтобы продолжать учебу в вузе, надо подключаться к Zoom. Но дома у него только 2G. Чтобы выходить на связь с преподавателями, молодой человек ежедневно идет на край села и взбирается на 8-метровую березу - только там ловит 3G.

Эту проблему он донес до губернатора. Чиновник парню не ответил. Подписчики студента ругаются, что в российской глуши поднятая тема - самая острая, но власти предпочитают диджитализировать Москву, а не ставить сотовые вышки в областях.

Статистика коронавируса и российская вакцина

Сейчас настроения москвичей несколько более лояльные к мерам властей, чем в весенний локдаун.

Во-первых, люди читают новости и понимают, что локдаун в Москве - это лайт-версия ограничений, вводимых сейчас в странах Европы.

Во-вторых, по сравнению с весной у людей появилась возможность внимательнее контролировать свое здоровье с помощью сдачи анализов.

Многие по доброй воле регулярно сдают ПЦР-тесты и кровь на антитела. Это бесплатно, но очередь гигантская. Например, сегодня можно записаться только на будущую пятницу.

Тяга людей к сдаче анализов власти радует, объемы наращивают. В Москве ежедневно делают около 100 тысяч тестов (для сравнения, в Украине на последние сутки было сделано 46 813 ПЦР-тестов, - Ред.) По словам мэра Собянина, коронавирусом переболели около 3 миллионов москвичей при официальном населении (у кого есть прописка) 12,6 миллионов.

В-третьих, часть россиян обнадеживает, что есть вакцина от ковида. С начала года ее обещают запустить в гражданский оборот. Сейчас прививка Спутник V проходит финальную стадию испытаний. Всемирная организация здравоохранения начала ее исследовать, чтобы включить в список рекомендуемых для всего мира.

Москвичка Александра планировала иммунизироваться в качестве добровольца. Чтобы им стать, ей пришлось потратить целый день для исследований в поликлинике. Анализы были сданы буквально на все - начиная от наркотиков и беременности, заканчивая ВИЧ и сифилисом. Врач около часа задавал вопросы о здоровье и образе жизни в целом.

Но в итоге препятствием для введения вакцины стало наличие антител на коронавирус. Судя по всему, Александра перенесла коронавирус бессимптомно (по статистике 25% заболевших жителей Москвы не имеют вообще никаких клинических проявлений), еще 15% переносят болезнь в легкой форме (состояние, как при ОРВИ).

Также в России включают в коронавирусную статистику тех, кому диагностирована пневмония. А это заболевание, как известно, может развиваться и от сезонного гриппа. В связи с этим в России была организована большая кампания по прививкам от него. По последним данным, с сентября сделали вакцину от гриппа 54,6 миллионов россиян (37% от численности населения).

Как лечат в Москве от коронавируса

"Страна" поговорила с дончанином Николаем, который уже несколько лет живет и работает в Москве.

В октябре он переболел коронавирусом и рассказал нам как проходил курс лечения.

"Когда заболел, был уверен, что просто ОРВИ, на коронавирус подозрений не было. Первые несколько дней пил обильно чаи, малина, мёд, отлеживался. Вкус не терял, температура была средняя. Врача вызвал на 6 день, когда почувствовал симптомы бронхита. Нужно было переходить на антибиотики, а для этого аптека требует рецепт.

В Москве сейчас действует единый телефон для вызова врача на дом.

У меня уточнили симптомы и на следующий день пришел молодой врач. С маской на лице.

Послушал лёгкие, подтвердил бронхит, выписал лекарства. В обязательном порядке взял ПЦР-тест и измерил сатурацию. Через пару дней мне позвонили и сказали, что тест на ковид положительный, предупредили, чтобы никуда не выходил и ждал врача.

На следующий день пришел ковидный врач. Тоже в маске. Измерил сатурацию, осмотрел. Взял ПЦР-тест у жены (у нее через пару дней тоже подтвердили и потом было всё то же). Подписал протокол моего согласия на самоизоляцию, сфотографировал меня планшетом, там же заполнил электронное дело. Никаких лекарств или витаминов, разжижающих кровь препаратов не выписал. Сказал, что это лишнее, так как все показатели в норме.

А если вдруг станет плохо - вызывайте скорую. Кстати, скорая в Москве бесплатная и приезжает за 5 минут (проверено неоднократно). На следующий день пришла смс с ссылкой на программу для мониторинга. При установке она получает доступ к геопозиции и в течение дня просит сделать с ее помощью фото. Фото нужно высылать в течение часа после запроса, т.е. можно нарушить, выйти на улицу и вернуться. Но если распознает камера на улице, пришлют штраф.

Самоизоляция - 2 недели. На 9-й день домой пришла медсестра взять ПЦР-тест. В отличие от молодых врачей, была полностью в "скафандре". Через три дня позвонил в колл-центр и узнал, что тест отрицательный. Опять пришла на дом медсестра и взяла третий тест. Когда он повторно подтвердил отрицательный результат, пошел в поликлинику и меня сняли с учета в реестре ковидных больных.

Интересно, что все анализы, процедуры и медобслуживание было бесплатно. Система здравоохранения в России выстроена так, что для обслуживания нужно иметь ОМС (полис обязательного медицинского страхования). Я его как иностранец (я гражданин Украины) не имею.

Врачи, которые приходили на дом, при заполнении бумаг спрашивали номер полиса ОМС. Я разводил руками, они не заостряли внимание.

И еще деталь. Через дней десять после выхода из карантина мне позвонили из центра борьбы с ковидом, предложили сдать плазму. 600 грамм плазмы от одного переболевшего может спасти 2-3 тяжелых пациента.

Плазмоферез - это когда кровь прогоняют через фильтр, отделяют плазму, а кровяные клетки возвращают обратно с физраствором.

Донору дают 5 тысяч рублей плюс 1,25 тысяч на обед.

Я планировал пойти сдать. Не из-за денег конечно, просто хочется помочь кому-то", - рассказывает Николай.

В Москве показатели не хуже, чем весной

Кривая заболеваемости коронавирусом в России, как и везде, идет вверх. Изо дня в день устанавливаются новые антирекорды. Например, в пятницу 21 983 новых случая. В субботу - 22 702.

Нынешний показатель новых случаев - в два раза выше, чем в весенний пик 11 мая. Но (обратите внимание на две таблицы ниже) ситуация отличается по одному ключевому показателю.

13 ноября - в Москве 5974 новых случаев (из 21 983 по всей стране),

11 мая - в Москве 6169 новых случаев (из 11 656 по всей стране).

Это говорит о том, что столица в целом коронавирус уже перенесла и эпидемия в этот раз в большей степени затронула регионы страны. Именно там сейчас идет основная борьба - продолжают разворачиваться дополнительные койки.

Главного страха центральной власти о том, что "от ковида остановится Москва" уже нет. Вероятно, именно это главная причина, почему локдаун в российской столице можно назвать достаточно легким.

Сейчас москвичи и эксперты, которые нещадно критиковали мэра Собянина за драконовский карантин весной, понемногу менять свою точку зрения - похоже, вводимые им меры таки работают.

Уровень заболеваемости в Украине - в два раза выше, чем в России

Если сравнивать РФ и Украину по заболеваемости, то сейчас в Украине идет прирост примерно на 11-12 тысяч в день, в России - около 21-22 тысяч. В Украине это порядка 300 случаев на миллион населения. В России вдвое меньше.

В это же время статистика тестирования отличается сильно. В России - 461 417 на миллион, в Украине - 86 674 на миллион, то есть в пять раз меньше. То есть украинская статистика по факту еще хуже.

В Центре Гамалеи, где изобрели вакцину Спутник V, прогнозируют: Россия победит коронавирус к лету 2021 года. К тому времени, утверждают ученые, часть граждан уже получит прививки, часть - переболеет.