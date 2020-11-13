Павел Придворов, кандидат в мэры Славянска от партии "Оппозиционная платформа за жизнь" накануне второго тура местных выборов выбился в лидеры избирательной гонки с разницей почти в 10%.

Результаты исследования опубликовала "Украинская социологическая группа".

Среди опрошенных, которые намерены участвовать во втором туре выборов свой голос планируют отдать за:

Павла Придворова - 44,7%;

Вадима Ляха - 35,3%.

Часть респондентов (16,8%) еще не определилась с выбором (16,8%), а некоторые (3,2%) собираются проголосовать "против всех". Всего было опрошено 400 жителей Славянска возрастом от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 5,0%. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью.

В первом туре выборов в Славянске победил Павел Придворов (30,86%). У действующего мэра города Вадима Ляха было 29,99%.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов пройдет в 7 городах Украины. В частности, во время карантина выходного дня, голосование пройдет в Одессе и Краматорске.

Также мы писали, что во время второго тура местных выборов в Украине явка избирателей ожидается даже ниже, чем в первом. Хотя и во время первого тура наблюдалась самая низкая явка на выборы за всю историю.