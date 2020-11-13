На Полтавщине начальник отдела полиции пытался разбить камеру журналиста, который снимал сюжет о транспорте агрофирмы, с которого по решению суда сняли арест. Представители компании забрали грузовики с места их временного содержания, но во время движения автоколонну остановили полицейские.

На опубликованном видео видно, что полицейский выхватывает из рук журналиста камеру и направляется к служебному авто и пытается уехать. Однако люди перекрыли дорогу его транспортному средству. Правоохранитель несколько раз пытался повредить камеру, а затем был вынужден вернуть ее журналисту. Об этом сообщается на сайте НСЖУ.

Уточняется, что инцидент произошел 10 ноября 2020 в поселке Семеновка, Полтавской области. А камеру у журналиста отнял начальник Семеновского отделения полиции Николай Голощапов, тем самым он препятствовал профессиональной деятельности главного редактора ООО "Телерадиокомпания-Информ" Михаила Погребного.

"Когда колонну машин остановили полицейские, то к ним вышел юрист агрокомпании, который продемонстрировал постановление суда. Я стоял рядом и просто фиксировал его общения с правоохранителями на камеру. Вдруг, Николай Голощапов подошел ко мне, немного подвинул и начал спиной закрывать объектив. Когда я перешел в другое место, чтобы продолжать съемку, начальник полицейского отделения подбежал ко мне, выхватил камеру, начал ломать ее о колено и бросать на асфальт. До сих пор не понимаю, как камера при этом уцелела и продолжала вести съемку", - рассказал Михаил Погребной.

Сам журналист при этом физически не пострадал.

"После инцидента мы поехали в райотдел, чтобы написать заявление, - добавил Погребной.

Как сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Роман Гришин, по указанному факту открыто уголовное производство по 171 статье часть 3 Уголовного кодекса Украины (препятствование журналистской деятельности).

"Сейчас руководством ГУНП инициирована служебная проверка по указанному факту", - сообщил правоохранитель.

По данным журналиста Михаила Погребного, по состоянию на 12 ноября сведения об этом инциденте были внесены в ЕДРР и переданы в ГБР.

"Национальный союз журналистов Украины отмечает недопустимость препятствования журналистской деятельности, тем более со стороны представителей власти. Правоохранители во время своей работы должны максимально способствовать представителям прессы, а не выступать в роли нападающих", - говорится в заявлении НСЖУ.

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