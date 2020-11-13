Владимир Зеленский заболел коронавирусом и переехал в госбольницу "Феофания". Живет он там, разумеется, в спецпалате.

Правда, прошлой весной президент обещал, что все такие палаты будут закрыты. И говорил, что украинские чиновники будут лечиться так же, как и рядовые граждане Украины.

"Страна" сравнила обещания и реальность.

Где лечится от коронавируса Зеленский

О том, что Зеленский лечится в Феофании стало известно 12 ноября, спустя несколько дней после известий о его заражении коронавирусом. При этом решение о том, чтобы перебазироваться в комфортабельные условия он принял за день (9 ноября он узнал о своем диагнозе и 10-го переехал в вип-палату).

По словам советника Ермака Михаила Подоляка, там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. "Он провел уже много селекторных совещаний", - рассказал Подоляк. В вип-палате Зеленского даже установили спецсвязь.

То есть Зеленский не остался на самоизоляции дома, как его супруга Елена, и не выбрал обычную больницу, где лечатся рядовые жители.

При этом у него небольшая температура (37,5) и по мнению врачей, он уже идет на поправку.

Из вип-палаты с улыбкой на лице он записал обращение к народу, в котором рассказал, что "у него все хорошо" и это благодаря теплому отношению украинцев:

"К сожалению, Covid-19 не обошел и меня. Но чувствую я себя достаточно хорошо. Спасибо. Кстати говоря, думаю, в этом большая заслуга - это именно ваша поддержка, ваши теплые слова с пожеланиями быстрого выздоровления и я благодарен за это каждому из вас", - обратился он к людям.

Напомним, что в соседней палате "Феофании" лечится и заболевший коронавирусом глава Офиса президента Андрей Ермак, у которого болезнь тоже протекает в легкой форме. При этом, по словам главврача больницы Игоря Семенова, бюджет каждого госпитализированного, в том числе и президента, составляет 7800 грн в день. И это минимальная сумма, которая может меняться в зависимости от лечения и препаратов, необходимых больному.

Стоит ли уточнять, что простые украинцы, многие из которых остались без работы из-за пандеми, не могут позволить данную сумму в месяц на жизненно необходимое лечение, не говоря о суточной аренде палаты. Да и "Феофания" до сих пор финансируется по отдельной статье и не предоставляет медицинские услуги обычным украинцам.

При этом, таких привилегированных коронавирусных пациентов с сентября клиника насчитывает уже 120. Охраняют президентскую палату не меньше 15 сотрудников УГО, которые несут здесь круглосуточное дежурство, не пуская СМИ на территорию поликлиники для проведения фото- и видеосъемки.

В общем удовольствие не из дешевых. Тем более, что у президента заявляют - болезнь у него протекает в легкой форме. В этой связи не совсем понятно, почему президент не лечится дома, как его супруга. А в соцсетях припомнили президенту его недавнее обещание - ликвидировать все VIP-палаты.

Как Зеленский обещал ликвидировать все вип-палаты

Еще весной во время первой волны коронавируса Зеленский записал видео, в котором решительно поручил закрыть все вип-палаты "для членов ЦК" (так он представил украинских чиновников и депутатов).

Как он заявил, исключений не будет ни для президента, ни для премьер-министра.

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых вип-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок", извините, и не будет никаких люксовых палат для членов "ЦК". Ни у какого политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, каково это не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле. Равные условия касаются абсолютно всех. Исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и главы Верховной Рады", - отметил он в экстренном обращении к народу 26 марта.

Он также обратился и к руководству медучреждений с требованием не превращаться в работников отелей, не "торговать палатами", не переоборудовать ординаторские, чтобы разместить "каких-то там шишек". В противном случае - будут санкции, говорил в конце марта Зеленский.

Обещание Зеленского про отмену вип-палат для чиновников - с 5:28

Как видим, все произошло в точности до наоборот - никто вип-палаты не закрыл, а вскоре в одну из таких перебрался и сам борец с "членами ЦК".

Впрочем, столь резкий разрыв между реальностью и словами у Зеленского не в первый раз.

Дачи, офис и кортеж

Это не первое такое обещание, которое не выполнил президент.

Еще до победы на президентских выборах он первым делом обещал перенести Офис президента из старого здания на Банковой в другое место. Мол, ему не нравится здание Администрации, а его приближенные выдвигали различные идеи того, каким должен быть Офис президента - от "опенспейса" со стеклянными стенами на Выдубычах, в Национальном комплексе "Експоцентр Украина" до КВЦ "Паркового", известного как вертолетная площадка Януковича, а также здания Международного конгресс-центра на Европейской площади.

Но еще в августе прошлого года проект по переезду в новое здание заморозили.

"Официально вам об этом никто не скажет. Но есть общее ощущение, что никто уже никуда не переезжает, и не переедет. До Нового года так точно. Я уже заключил три пари на эту тему – Рождество мы встретим на Банковой, в нашем Версале. Нет понимания, кто за это будет платить, кто строить, а главное, куда ехать. Украинский дом как наиболее вероятное место для переезда уже не рассматривают", - рассказал "Стране" источник в Офисе президента.

КВЦ "Парковый", где располагался штаб Зеленского

Похожая судьба постигла и госдачи.

После первого тура президентский выборов Зе говорил, что государственные дачи отдаст под детские лагеря и в управление нуждающимся детям.

"Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня - это все для экскурсий", - говорил в самом начале Зеленский.

Но в итоге заехал в одну из таких - в Конча-Заспе.

Дача Ющенко. Фото журнала "Фокус"

"Страна" подробно рассказывала о том, что эту госдачу знают как "Дачу Ющенко", она представляет собой настоящий оазис с парками и озерами территорией в 134 гектара, где расположен 71 дом плюс четыре пансионата.

А внутреннее убранство дома с четырьмя спальнями, кинозалом, винным погребом, массажным кабинетом и мраморными санузлами напоминает больше дворец.

Правда, после поднявшейся волны возмущений, у президента решили поселить там детей - воспитанников одного из детских лагерей. Но жест уже особо никто не оценил.

Также не выполнил Зеленский свое обещание сократить президентский кортеж.

Сначала он вообще не исключал поездок в офис на велосипеде.

Еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский на одном из избирательных участков в столице заявил, что готов ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах. "Да, а почему нет? Во-первых, это удобно. Я могу". Правда добавил, что его охрана этого не одобряет.

Но спустя год он опомнился и заговорил юридическим языком, мол ему не позволяет передвигаться на велосипеде законодательство. И что он и так "порезал" кортеж с 20 до 3 автомобилей.

"Они ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", - поделился президент в интервью британскому изданию The Guardian.

Потом Зеленский рассказывал, как он сократит свой кортеж.

"Во время передвижения президента по дорогам Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и т.д.", - писал Зе летом 2019 года.

Однако через год кортеж президента вырос до 14 автомобилей. Эти машины мы сняли во время поездки президента в Чернигов. Раньше в сопровождении Зе ездило 5-6 машин.