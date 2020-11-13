В Праге, где недавно ужесточили карантин, разрешили не надевать маски на улице и в магазинах. С 21 ноября жителям столицы Чехии можно ходить в указанных местах без них. Такое решение принял городской суд, отменив распоряжение Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает издание Novinky в пятницу, 13 ноября.

"Решению от 19 октября не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы эффективно и ответственно рассмотреть вопрос о том, действительно ли необходимо настаивать на обязательном ношении средств защиты органов дыхания в установленном в настоящее время объеме", - говорится в решении суда.

Согласно этому решению с 21 октября носить маски на улице и в магазинах было обязательно.

Ранее мы писали, что в Берлине обязали носить медицинские маски везде, где нельзя соблюдать социальную дистанцию.

Также рассказывали, что в Италии штрафы за появление на публике без маски повысили до 1000 евро.