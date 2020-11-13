Депутатский законопроект о реформе в Службе безопасности Украины 3196-д, которым предлагается дать право органу инициировать проверки на ТВ и радио, также предусматривает сокращение штата ведомства почти на 40% - с 27 тысяч сотрудников до 17 тысяч.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном в пятницу, 13 ноября.

"Предлагается фронтальное сокращение до 17 000 человек, то есть 10 000 должностей за 3 года. Считаю, что это очень повредит обороноспособности страны. Ведь наши соседи - ФСБ РФ и КГБ Беларуси - имеют суммарно около 220 тыс. сотрудников. Каким штатом мы будем им противостоять и будет ли это эффективно?" - задался вопросом руководитель спецслужбы.

По его словам, СБУ не сможет задействовать вспомогательный персонал при необходимости, потому что законопроект предлагает включить в общую численность службы учреждения и организации, которые останутся управлении ведомства.

"То есть это еще один механизм скрытого сокращения, который уменьшает количество должностей для оперативных сотрудников", - считает Баканов.

При этом глава службы отметил, что в начале работы над законопроектом был согласован базовый принцип, "что сокращение штата СБУ должно произойти".

"А дальше уже сбалансировали необходимые потребности государственной безопасности и обороноспособности, компенсаторные механизмы. Вышли на оптимальную численность. Так, обоснованным является постепенное сокращение к 2027 году, чтобы в результате выйти на 20 тыс. личного состава (против нынешних 27 тыс. в обычный и 31 тыс. в особый период)", - сказал Баканов, добавив, что эта цифра основывалась на аналитике, рекомендациях Международной консультативной группы и "современных реалиях безопасности".

Ранее "Страна" разбиралась, что еще предлагает законопроект, посвященный вопросу реформирования Службы безопасности.

Напомним, в марте этого года президент Владимир Зеленский внес в парламент свой законопроект о реформе в СБУ, однако нардепы решили вернуть документ на доработку в комитет. Также инициативу главы государства раскритиковала Консультативная миссия ЕС.