С ночи на субботу в Украине начнет действовать "карантин выходного дня". Это значит, что на уикенд вернется локдаун весеннего образца - только без остановки транспорта.

Будут ли его придерживаться и что противопоставит власть, если начнутся массовые нарушения, - пожалуй, главный вопрос в этой истории.

О саботаже открыто заявили во многих украинских городах. Яростно критикуют правительство и в бизнес-среде. А отдельные заведения, которые должны закрыться на эти выходные, в открытую говорят, что будут продолжать работу.

"Страна" разбиралась, начнется ли завтра новый супер-локдаун.

Что и когда будет запрещено

С нуля часов субботы и до конца воскресенья запрещается работа общепита, ТРЦ и развлекательных учреждений - в том числе кинотеатров. А также любой торговли, кроме: продуктовой, аптек, автозаправок. Но и на АЗС зоны питания закрываются.

То есть вещевые рынки работать не будут. А продуктовые - останутся в строю.

Закрываются и всё бытобслуживание - салоны красоты, химчистки, ателье и другие.

И, наконец, должна прекратить работу фитнес-индустрия: спортзалы и бассейны.

При этом будет работать транспорт, финучреждения, почта - в том числе и "Новая почта", которая уже на своем официальном сайте заявила, что закрываться не будет.

Продлится такой уикенд-локдаун до 30 ноября, но, скорее всего, его продолжат и дальше. Все будет зависеть от показателей по заболеваемости. Если к концу месяца они стабилизируются, то, вероятно, власти продлят карантин выходного дня. А если рост продолжится - то не исключен и полный локдаун.

Отмена же субботне-воскресного карантина может в теории произойти в случае падения негативных показателей. Как говорил глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий - до 7-8 тысяч случаев за сутки (сейчас уже подбирается к 12-ти). Но это крайне маловероятный сценарий. Тем более что ужесточение мер - это сейчас общеевропейский тренд, в русле которого украинские власти пытаются двигаться.

То есть с карантином выходного дня украинцам, видимо, придется свыкаться. Но это если говорить о формальной стороне вопроса. Фактически же локдаун может быть сорван уже завтра.

Если вспомнить весенний тотальный карантин, то его отменили не потому, что ситуация улучшилась, а в силу протестов снизу. Бунтовали аграрии, ФОПы да и обычные люди, которые с наступлением весеннего тепла массово пошли в закрытые вроде бы парки.

После этого власти ввели "плавающий" адаптивный карантин, который нарушать начали сразу же. Мэры городов, угодивших в красную зону, открыто отказывались вводить ограничения. И никто им ничего за это не делал.

Ограничения действовали только там, где их могла проконтролировать центральная власть. Которая теперь ввела красную зону по всей стране, но только на выходных.

Если следовать тенденциям, заложенным ранее - то и этот карантин будет сорван. По крайней мере, на местах саботаж начался уже открытый.

Ковид-бунты в городах

Украинские города накануне введения локдауна выходного дня устроили целый парад карантинных суверенитетов.

Вчера "Страна" публиковала материал о том, какие города уже заявили (или дали понять), что исполнять предписания Кабмина не собираются. Это Львов, Луцк, Ровно, Славянск, Краматорск, Полтава и множество других.

Сегодня "карантинный сепаратизм" продолжил шириться.

В Черкассах горсовет уже отказался вводить локдаун в эту субботу. На заседание профильной комиссии пришли местные предприниматели и в их присутствии власти так карантин и не утвердили. Ранее против него высказался и мэр - известный коронавирусный бунтовщик Анатолий Бондаренко.

В итоге решили, что в Черкассах разрешат:

свободное передвижение по городу;

принимать посетителей в заведениях общественного питания, включая и на выходных;

работа ТРЦ;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;

прием посетителей в других развлекательных заведениях;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры;

работа рынков.

То есть полная профанация карантина выходного дня.

В Черкассах 22 ноября, напомним, состоится второй тур выборов мэра. То есть антикарантинная риторика здесь, да и во многих других городах, скорее всего связана и с голосованием. Многие мэры пытаются оседлать популярный в народе ковид-скептицизм.

Например, Одесса, где 15 ноября второй тур выборов. Здесь уже заявили, что никаких новых ограничений вводить не станут.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Одессы сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности и распространения острой респираторной болезни Covid-19. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений относительно введения карантина выходного дня", - заявил глава оперативного штаба горсовета по ковиду Александр Тихановский.

Или Львов, где второй тур состоится 22 ноября.

Сегодня горсовет принял решение, что все выходные до 30 ноября для всей сферы услуг и торговли - официально рабочие дни. То есть по сути для них отменили само понятие выходных. Чтобы можно было чисто формально не исполнять распоряжение Кабмина.

Но не только в городах, где выборы, идет бунт. О том, что "оснований вводить карантин нет", сегодня написал у себя в Facebook и мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он заявил, что два дня локдауна на ситуацию не повлияют. И намекнул, что Киев манипулирует статистикой.

Отдельное видео о том же выпустил градоначальник Тернополя Сергей Надал.

"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня.

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение количества зараженных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города", - сказал он во время онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

При этом в Житомире и Тернополе, в отличие от Черкасс, не будет второго тура выборов. То есть дело даже не в предвыборном пиаре. А в том, что давление снизу пересиливает для местных властей указы Киева (протесты предпринимателей по всей стране уже разворачиваются).

Тем более, что столица не хочет подкреплять свои запреты финансово - налоговыми каникулами, отменой арендной платы и другими поблажками, которые практикуют в других странах.

Впрочем, есть у коронавирусного бунта мэров и более приземленные основания: чиновники на местах зачастую опосредованно контролируют малый бизнес в городе. Поэтому ковид-локдаун бьет прежде всего по их личным доходам.

В правительстве уже отреагировали на карантинный сепаратизм: премьер Денис Шмыгаль заявил, что локдаун по выходным вводится по всей территории страны. И попросил полицию проконтролировать соблюдение запретов.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы", - напомнил премьер.

Будет ли закрываться бизнес?

Если мэры выполнят свои угрозы, то можно предположить - рестораны, кинотеатры и прочее будут работать в тех городах, где их прикроет местная власть.

Однако наиболее высокая концентрация таких заведений - в столице. А мэрия Киева уже заявила, что будет соблюдать все ограничения. Но получится ли?

Главным символом антикарантинного бойкота вчера выступал "Эпицентр". Сеть сначала заявила, что объявляет "72-часовую пятницу". Но после вала возмущений взяла слова обратно и пообещала работать лишь на доставку и выдачу интернет-заказов.

Возмущались люди потому, что в прошлый локдаун "Эпицентр" продолжал работать, пока все остальные терпели убытки. Дело явно не обошлось без содействия властей. Одновременно при помощи Офиса президента владельцы сети ввозили маски из Китая и реализовывали через свои магазины. В общем, бизнес шел в гору.

Именно "Эпицентр" стал одним из факторов, почему начались антикарантинные бунты весной. И эта история рискует повториться уже завтра - если магазин все-таки, несмотря на свои же обещания, продолжит работу. Основная концентрация гипермарктов этого бренда - в столице.

Также не собирались соблюдать карантин выходного дня и фитнес-клубы Sportlife. Сегодня днем там сообщили, что на этих выходных спортзалы сети точно будут работать. И собираются закрываться лишь со следующего уикенда.

Но ближе к вечеру спортклуб передумал и разослал клиентам сообщения, что в субботу и воскресенье работать не будет.

В киевской полиции одновременно заявляют, что на улицах появятся целые "карантинные наряды", которые будут проверять рестораны и ночные клубы. А также остальных нарушителей локдауна. Но будут ли следить за этим всерьез или для галочки - увидим уже завтра.

А пока каждый готовится к выходным по-своему. В Тернополе предприниматель Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня в качестве "монастыря", "храма" и "трапезной".

"Страна" также спросила киевлян - поможет ли карантин выходного дня. Детальнее - в нашем видеоопросе.