В пятницу, 13 ноября, перед первыми выходными, на которых должны действовать новые карантинные ограничения, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об ужесточении карантинных мер должно соблюдаться на всей территории страны и местная власть не имеет полномочий отменять правила "карантина выходного дня" в своих городах.

Об этом пишет пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на слова Шмыгаля.

Так, премьер акцентировал внимание на том, что решение правительства о "карантине выходного дня" действует безусловно и подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории страны. Все учреждения, которые находятся в перечне, должны прекратить работу на время выходных.

"Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что главы обладминистраций должны скоординировать работу местной полиции для проверки соблюдения карантинных ограничений в субботу и воскресенье.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы", - заявил премьер.

А министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о состоявшихся переговорах с крупными торговыми сетями, и все участники рынка сказали представителям государства, что будут работать в соответствии с новыми правилами. Кроме того он отметил, что у крупных торговых объектах в выходные будет дежурить Национальная полиция, которой было поручено осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мер в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Напомним, что ряд город Украины решили саботировать ужесточение карантина. В их число входит Одесса, Львов, Славянск и Ровно. Их мэры заявили, что не будут соблюдать правила "карантина выходного дня".

Также мы сообщали, что по словам Шмыгаля, если не ужесточить карантин, то медицинская система Украины не выдержит. И уже в декабре больницы не смогут расположить пациентов даже в коридорах.