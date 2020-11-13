Власти Азербайджана ввели комендантский час на территориях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку, согласно подписанному ранее трехстороннему соглашению о перемирии.

Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает ТАСС в пятницу, 13 ноября.

"Силы полиции уже приступили к несению службы на освобожденных территориях, размещены райотделы в Шуше и Гадруте. В этих населенных пунктах вводится режим комендантского часа", - заявили в пресс-службе министерства.

Напомним, когда вооруженных конфликт между Арменией и Азербайджаном только начинался, в странах было объявлено военное положение.

С 10 ноября Баку, Ереван и Москва подписали соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно ему часть Нагорного Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регион войдут российские миротворцы.

Также мы писали, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике жители ряда районов, которые вскоре будут переданы Азербайджану, сжигают свои дома.