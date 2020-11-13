В канун седьмой годовщины начала Евромайдана Верховной Раде предлагается принять специальный закон, которым предоставляются обширные льготы для его участников и членов семей Небесной сотни.

Соответствующий документ подали в Раду два нардепа от "Слуги народа" Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк.

Проект закона содержит 17 статей и регулирует статус участников Революции достоинства. Согласно тексту проекта, предлагается наделить тех, кто стоял на Майдане и семьи Героев Небесной сотни целым рядом государственных льгот.

Так в законе дается определение термину "Революция достоинства" - это "политические и общественные беспорядки в Украине в период от 21 ноября 203 года до 21 февраля 2014 года, вызванные массовым гражданским движением протеста против попыток отказа политического руководства Украины от законодательно закрепленного курса на Европейскую интеграцию и отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека".



Отметим, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО только спустя 5 лет после Майдана - в феврале 2019 года.

Авторы предлагают присваивать участникам "Революции достоинства" статусы:

- члена семьи Героя Небесной сотни,

- пострадавшего участника Революции достоинства,

- пострадавшего участника Революции достоинства с инвалидностью.

Порядок присвоения этих статусов предлагается возложить на Кабмин.

В зависимости от того, какой статус будет присвоен, лицу гарантируется целый ряд социальных льгот.

Так, членам семей Героев Небесной сотни хотят дать дополнительные государственные финансовые гарантии по 26 направлениям.

1. Предоставления медуслуг и лекарственных средств.

2. Услуги по зубопротезированию.

3. Услуги по обеспечению психического здоровья.

4. Санаторно-курортное лечение один раз в 2 года.

5. Право на разовую целевую поддержку на покупку (строительства) жилья в виде денежной компенсации частичной стоимости жилья, ипотечного кредитования с возмещением части процентной ставке банку или получения льготного кредита за счет государственного или местного бюджета, первоочередного предоставления жилья с коммунального, ведомственного или служебного фонда.

6. Раз в 10 лет им будет полагаться компенсация трат на ремонт из средств местного бюджета.

7. Первоочередное предоставление услуг по оздоровлению детей.

8. Компенсация на получение профессионально-технического, высшего, последипломного и второго высшего образования.

9. Государственную целевую поддержку на обучение в государственных и коммунальных учреждениях.

10. Первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

11. Одноразовую оплату стоимости услуг по повышению квалификации и переквалификации.

12. Использование ежегодного отпуска в удобное время с правом получения дополнительных 14 дней к нему с сохранением зарплаты.

13. Ежемесячную денежную компенсацию 75% стоимости коммунальных услуг (на газ, электричество, теплоснабжение, водоснабжение и водотведение, в том числе горячую воду, вывоз мусора). Это право будет распространяться из расчета 21 кв метра жилья на человека плюс 10,5 метров на семью. А для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной сотни расчет будет 42 метра на человека плюс 21 кв. метр на семью. Также компенсироваться будет 75% абонентской платы за телефон.

14. 75% компенсации на закупку твердого или жидкого печного топлива и баллонного газа.

15. Компенсацию 100% стоимости трат на проезд в городском транспорте, автомобильном транспорте в сельской местности и железнодорожном и автобусном транспорте пригородного сообщения.

16. Для междугородных поездок будет предоставляться 50%-я компенсация.

17. Выплата помощи при временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты.

18. Повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

19. Получение соцуслуг или оформление в социальные учреждения для социальной поддержки и присмотра.

20. Досрочный выход на пенсию для мужчин после 55 лет, женщин после 50 лет, при наличии страхового стажа в 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

21. Бесплатную правовую помощь.

22. Первоочередное выделение земельных участков.

23. Освобождение от оплаты судебного сбора.

24. Поддержку самозанятности и предпринимательской деятельности.

25. Постоянное информирование о льготах для этой категории.

26. Для лиц пожилого возраста, которые не имеют близких родственников, право на оформление в учреждение социальной защиты или обслуживание соцработниками на дому.

Вторая категория - пострадавшие участники Революции достоинства. Это люди, которые получили телесные повреждения в Революции Достоинства, при условии, что они обратились за помощью с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2013 года, но их повреждения не привели к инвалидности.



Им гарантируется 20 различных льгот. Список аналогичен тем льготам, которые получат, в случае принятия закона, семьи Героев небесной сотни, с минимальными отличиями.

Например, санаторно-курортное лечение предлагается предоставлять раз в 3 года. У них не будет права на получение компенсации на ремонт.

Третья категория - пострадавшие участники Революции достоинства с инвалидностью.

Это люди, которым была установлена инвалидность вследствие полученных телесных повреждений во время участия в Революции достоинства.

Они также будут иметь аналогичные права, как и вышеобозначенные категории. Но санаторное лечение раз в 2 года, а семьям - раз в 3 года. Им также не полагается компенсация на ремонт.

А вот в случае с компенсацией на проезд у них будут более широкие льготы - для 3 группы инвалидности 50% на ж/д, автобусы или авиа 2 билетов, для 2 группы - 100% компенсация 2 билетов, и для 1 группы - 100% билетов на поезд, автобусы или авиа без ограничения количества.

Также отдельными статьями законодатели прописали целый ряд материальных компенсаций.

Например, 1 миллион гривен в связи со смертью члена семьи, который брал участие в Революции достоинства при условии, что смерть связана с участием в революции. Тяжелые повреждения оценили в 700 тысяч гривен, средней тяжести - в 500 тысяч, легкие - в 200 тысяч.

Отдельным документом депутаты предоставили расчеты, сколько средств необходимо предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год в связи на реализацию этого закона. По их данным, дополнительно потребуется 86,2 миллиардов гривен.

Также в проекте говорится о том, что публичное проявление уничижительного отношения к заслугам погибших участников Революции достоинства и Героев Небесной сотни является противоправным, и граждане и юрлица должны нести ответственность за такие нарушения.

Правда, отсылки к соответствующим статьям Административного или Уголовного кодекса нет.

По задумке авторов, закон должен будет вступить в силу спустя 6 месяцев после его принятия.