Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня в качестве "монастыря", "храма" и "трапезной".

Об этом бизнесмен написал в своем Facebook.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - сообщил предприниматель.

Чтобы спасти свой бизнес от новых карантинных ограничений, Ковальчук со своими партнерами решил создать организацию "Братство лысых" и вести бизнес от ее имени.

"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый – храм", - пояснил бизнесмен.

Ковальчук отметил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что храмы смогут работать на выходных при соблюдении эпидемиологических мер предосторожности.

Напомним, "карантин выходного дня" в Украине вступит в силу уже с 14 ноября. "Страна" подробно разбиралась, что будет работать, а что закроется в субботу и воскресенье.