Президент Беларуси Александр Лукашенко, который не исключает искусственного создания коронавируса, заявил, что "любая цветная революция" способствует падению экономики страны и делает ее слабее.



Об этом сообщает со ссылкой на его интервью белорусским СМИ и ближнего зарубежья БелТа.



"Любая цветная революция делает государство слабее, а народ - беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно - это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения", - сказал Александр Лукашенко.



Так, на постсоветском пространстве многие страны "прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров".



Глава государства напомнил, что только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности.

В конце он добавил, что "нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу".



Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко предложил помочь России и Польше в борьбе с коронавирусом. Он также считает, что врачам, которые выедут работать из Беларуси могут не дать нормально работать, оставить их на вторых ролях.



Напомним, что Лукашенко назвал выборы в США "издевательством над демократией". Он добавил, что посмотрит, как ряд западных государств в этой ситуации будет требовать от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси.







