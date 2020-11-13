В Черкассах и Тернополе власти решили не вводить "карантин выходного дня", который будет действовать в Украине уже с субботы, 14 ноября.

"Решение о не введении в Черкассах "карантина выходного дня" сначала приняла комиссия ТЭБ и ЧС, а затем его утвердил исполнительный комитет", - сообщает пресс-служба Черкасского горсовета по результатам заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который в настоящее время болеет Covid-19, заявил, что данные ограничения негативно скажутся на экономике города.

"Во время первой волны карантина город Черкассы недополучил 170 млн. Грн в бюджет. При этом мы выделили 104 млн. Грн больницам на борьбу с коронавируса. Зато от правительства мы не получили никакой поддержки. С введением очередных ограничений город может просто остановиться" - сказал он.

По словам заместителя мэра Игоря Волошина, в мэрию обратились представители ОО "Форум развития Черкащины" и представители малого и среднего бизнеса, которые просили поддержать бизнес при коронавирусе и не закрывать магазины, рестораны, развлекательные заведения, фитнес-залы и другие учреждения на выходные.

Также сообщается, что многие предприниматели пришли на заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Медик Черкасс Всеволод Кульчиковський заявил, что введение "карантина выходного дня" является недейственным с противоэпидемической точки зрения.

Согласно решению властей Черкасс, в городе в субботу и воскресенье разрешена работа:

баров, ресторанов, кафе;

торгово-развлекательных центров,

развлекательных заведений (кроме ночных клубов),

предприятий торговли и бытового обслуживания населения,

учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий,

спортзалов, фитнес-центров, бассейнов,

рынков.

Отметим, что работу всех этих учреждений запретил Кабинет Министров на заседании в среду, 11 ноября в рамках "карантина выходного дня".

Мэр Тернополя Сергей Надал, который также ранее переболел Covid-19, заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения, несмотря на решение правительства.

"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня.

Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение количества зараженных. Следующее, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города", - сказал он во время онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

Ранее мы писали, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня. Придерживаться ограничительных мер также не собираются и в Славянске и Ровно.

После этого в Кабмине заявили, что местные власти на эти ограничения никак не повлияют.

Между тем, власти Харькова согласились ввести "карантин выходного дня".